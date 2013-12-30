Die Welt: Erdoğan hapse girebilir



Türkiye’de başlayan yolsuzluk soruşturması ve Erdoğan hükümetinin tepkisi, Almanya’da da yankılanmaya devam ediyor.

Alman Yeşiller partisi Eşbaşkanı Türk asıllı Cem Özdemir, yolsuzluk suçlamalarının aydınlatılmasını isterken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e benzetti.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye´de yolsuzluk soruşturmasının ortaya çıkması üzerine yaşanan gelişmeler Alman basınında şu tepkilere yol açtı:

ZDF (İkinci devlet televizyonu): Erdoğan yargı ile savaşa girdi

Avrupa Birliği temsilcileri giderek daha endişeli mesajlar vermeye başladı. İstanbul´da protestoların bu yaz görülen protestoların boyutuna ulaşması beklenmiyor. Bunun bir sebebi de mevsimin kış olması. Ancak Başbakan Erdoğan için tehdit de zaten sokaktan gelmiyor; yargıdan geliyor. Erdoğan yargı ile açık bir güç savaşına girişmiş durumda.

Süddeutsche Zeitung: İslamcılar da çalıyormuş

Mısır'da genel bir kanıya göre diğer tüm partilerin siyasetçileri hırsızlık yaparken Müslüman Kardeşler uzun süre dürüst olarak görüldü. Ancak belki de İslamcı siyasetçiler iktidarın imkan ve cazibesine sahip olmadığı için böyleydi. Türkiye´de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan etrafında görülen yolsuzluk skandalı, İslamcı siyasetçilerin de bu konudaki masumiyetinin bitişi anlamına gelebilir.

Die Welt: Ya Erdoğan kaybedecek, ya da Türk demokrasisi

Yolsuzluk Erdoğan´ın kendisine ulaştığı için diktatörce davranıyor, hukuk devletini devre dışı bırakmaya çalışıyor. Türkiye´nin önünde iki ihtimal var: Ya Erdoğan önümüzdeki yıl gücünün bir kısmını, bir sonraki yıl da belki tamamını kaybedecek, ki bu durumda Erdoğan hapse girebilir; ya da Türkiye zaten zayıf olan demokrasisinin önemli bir kısmını ve böylece her şeyini kaybedecek.

Hamburger Morgenpost: Erdoğan ailesi nasıl bu kadar zengin oldu?

Yoksul şartlardan gelen Erdoğan ailesi çok büyük bir zenginliğe sahip. O kadar zengin ki, ister istemez bazı sorular ortaya çıkıyor: Erdoğan´ın oğlu Bilal Erdoğan amcası Mustafa Erdoğan ile birlikte nasıl gemicilik şirketine sahip oluyor? Oğlu Burak nasıl altı tane konteynir gemisine sahip oluyor? Savcı Muammer Akkaş bu soruları sorduğunda durduruldu.

Frankfurter Neue Presse: Türkiye artık model ülke değil

Üç sene önce Arap Baharı başladığında Türkiye birçok ülke için örnek gibi görünüyordu. Türkiye İslam ve demokrasinin bağdaşacağına örnek gösteriliyordu. Ancak bu umutlar tükendi. Arap Baharı durdu, Türkiye de örnek olma rolüne uygun davranmıyor. Bazılarını şaşırtabilir ama Türkiye´nin demokrasisini tehlikeye atan İslamcı eğilimler değil, Erdoğan´ın çevresindeki kibir ve yolsuzluk.

Der Standard (Avusturya): Bir zamanlar Mübarek´e tavsiyede bulunmuştu

Türkiye Başbakanı, yolsuzluk soruşturmasının önüne geçmek için demokrasi ile oynuyor. Tayyip Erdoğan, bir zamanlar Mısır´in eski otoktratı Hüsnü Mübarek'e tavsiyede bulunmuştu. "Unutma, hepimiz ölümlüyüz ve geride bıraktığımız ile değerlendirileceğiz." demişti. Ancak Erdoğan bu tavsiyeyi kendisi için geçerli görmüyor.