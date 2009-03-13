Alman basını: HSV tur için titreyecek

‘İstanbul cehennemine gidecek’

Macar medyası da yer verdi

Galatasaray ikinci maça avantajlı çıkacak

Galatasaray evinde gibiydi

Cimbom nasıl tur atlar?

, "HSV şimdi, tur atlayabilmesi için titreyecek" başlığıyla verdiği haberde, Hamburg'un gelecek hafta İstanbul'da işinin çok zor olduğu belirtildi.Evsahibi ekibin üstün oynadığı, ancak ilk yarının Ayhan'ın attığı golle Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle geçtiği ifade edilen haberde, Hamburg'un ikinci yarıda iyi oynadığı ve 49. dakikada beraberliği sağladığı kaydedildi.Emre'nin kırmızı kart görmesinden sonra Hamburg'un bir kişi fazla oynadığı, ancak topun kaleye girmek istemediği ifade edilen haberde, Benjamin ve Olic'in de maçta önemli pozisyonlar kaçırdığı ifade edildi."Jansen'in sert şutu HSV'ı umutlandırıyor" başlığını kullandığı haberde, Hamburg'un Galatasaray karşısında sadece 1-1 berabere kaldığı, 20 bini Türk olmak üzere 52 bin seyirci önünde hiç bir şey yapamadığı, bunun yerine Galatasaray'ın ilk şutunda Ayhan ile 1-0 öne geçtiği belirtildi.Devreden sonra Hamburg'un geri geldiği Jansen ile 1-1'i yakaladığı ifade edilen haberde, Emre Aşık'ın 53. dakikada kırmızı kart gördüğü, fakat galibiyete daha yakın olan Hamburglu yıldızların gol atamadığı kaydedildi.de, Hamburg'un elenmekle karşı karşıya olduğu, yaklaşık 40 dakika bir kişi fazla oynamasına rağmen Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı belirtildi.Haberde, Hamburg'un gelecek hafta Perşembe günü "İstanbul'un cehennemine" gideceği ifade edildi.Hamburg teknik direktördü Martin Jol, İstanbul'da işlerinin kolay olmayacağını, ancak turu atlamak için şanslarının bulunduğunu söyledi.de, Hamburg'un galibiyeti kaçırdığı, ilk maçta bir çok pozisyonu değerlendiremediği ve İstanbul'da ise çok iş düşeceği yorumu yapıldı.de, "UEFA Kupası: frenlendi-umut kalıyor" başlığıyla verdiği haberde, karşılaşmanın gerçekten bir Avrupa kupası mücadelesi olduğu belirtildi.de, Hamburg'un bir kişi fazla oynamasına rağmen büyük bir şansı kaçırdığı, kendilerini gelecek hafta Ali Sami Yen cehenneminde zor bir görev beklediği ifade edildi.Galatasaray'ın dün akşam Almanya'da Hamburg ile oynadığı UEFA Kupası 4. tur ilk maçı Macaristan medyasında da yer aldı.Dünyaca ünlü Macar hakem Viktor Kassai'nin yönettiği, 1-1 biten maçın ardından maçla ilgili haber yapan Macar medyası, maça damgasını vuran hakeme fazla değinmezken, "Türkler ikinci maç için avantaj sağladı" görüşünde birleşti.Macaristan'ın yüksek tirajlı tek günlük spor gazetesi olan Nemzetisport, "HSV yarım saat eksik oynayan Galatasaray ile baş edemedi" başlığını attı. Maçla ilgili bir de fotoğraf yayınlayan Macar spor gazetesi, maçın ilk yarısında Galatasaray'ın topa daha fazla sahip olmasına rağmen, evsahibi Hamburg'un gol pozisyonları yakaladığını yazdı. Nemzetisport, "Galatasaray ikinci maça avantajlı çıkacak" yorumunda bulundu.Ülkenin önemli radyo ve internet haber siteleri ise şu yorumlarda bulundu:"Hamburg ikinci yarıda 10 kişiyle oynayan Galatasaray'a karşı galip gelemedi.""Galatasaray Hamburg deplasmanında Türk seyirciler sayesinde sanki evinde gibiydi. Hakem Kassai, Emre Aşık'ı attı.""Hamburg Türk rakibini yenemedi. Maçın Macar hakemi Kassai zor bir maç yönetti. İki sarı bir kırmızı kart gösteren Kassai, Galatasaray'ı 10 kişi bırakmasına rağmen Hamburg Türkler'i yenmeyi başaramadı. Galatasaray rövanş için avantaj sağladı."Deplasmanda Hamburg ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, perşembe akşamı 21.30'da oynanacak rövanş maçı için avantaj sağladı. Cimbom her türlü galibiyet ve 0-0'lık beraberlikte tur atlayacak. 1-1'lik sonuçta uzatmalara gidecek. 2-2 ve daha üzeri beraberlikler ve her türlü galibiyet de rakibi çeyrek finale taşıyacak.