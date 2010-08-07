-ALMAN BASINI: HAYALLER YIKILDI BERLİN (A.A) - 08.07.2010 - Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Almanya Milli Takımı'nın dün akşam İspanya'ya 1-0 yenilmesini, Alman basını ''hayaller yıkıldı'' diye değerlendirildi. Bild gazetesi, ''Hayaller yıkıldı'' başlığıyla birinci sayfadan verdiği haberde, ''Öldürücü darbe'' başlığıyla da İspanya'nın attığı golün fotoğrafını yayımladı. Gazetenin iç sayfasında da üzüntülü Alman taraftarların çok sayıda fotoğrafına yer verilirken, ''Çocuklar, Berlin sizinle birlikte ağlıyor'' başlığı atıldı. Gazetenin Dünya Kupası özel ekinde de ''Başlar yukarı çocuklar! Biz de kupayı 4 yıl sonra alırız'' başlığıyla futbolcuların üzüntülü fotoğraflarına yer verildi. Berliner Kurier gazetesi ise ''Hayal sona erdi'' başlığıyla verdiği haberde, ''Futbol tanrısı sadece İspanyolca anladı. Yine de teşekkürler çocuklar'' şeklinde ifade kullandı. Berlin'de yayımlanan B.Z gazetesi de, Berlin'deki taraftarların maç sonrasında gözyaşı selinde boğulduğunu yazdı. Berliner Morgenpost gazetesi, ''Almanya'nın Dünya Kupası hayali patladı'' başlığıyla birinci sayfadan verdiği haberde, Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Low'ün, maç sonrasında İspanyolların çok iyi oynadığına ve Dünya Şampiyonu olacaklarına inandığına ilişkin ifadeleri yer aldı. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi de haberi, ''İspanya çok güçlü - Almanya üçüncülük için oynayacak'' başlığıyla verirken, spor dergisi Kicker, ''Puyol kafasıyla İspanya'yı finale taşıdı - Hayal sona erdi, ama yine de başlar yukarı'' başlığını kullandı.