Alman basını güçleniyor

T24- Almanya'da gazeteciler ve haber kaynaklarının ‘devlet sırrının ifşası’ nedeniyle kovuşturmaya uğramasını engelleyecek yasal düzenlemeler üzerinde çalışılıyor.



Almanya Adalet Bakanı Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, gazeteciler ve haber kaynaklarının cezaî takibattan daha iyi korunması için yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Liberal Hür Demokrat Partili Bakan, ‘Welt am Sonntag' gazetesine verdiği demeçte, “Medya mensuplarının, devletin icraatını kontrol etme ve yanlışlıkları ortaya çıkarma görevlerini özgür ve serbest bir şekilde yerine getirebilmeleri gerekir” diye konuştu. Leutheusser-Schnarrenberger, yasa tasarısının, vatandaşlık haklarının güçlendirilmesine yönelik ‘Hukuk politikasının yeniden şekillendirilmesi' planının bir parçası olduğunu kaydetti.



Gazetenin haberine göre ‘Basın Özgürlüğünün Güçlendirilmesi' adı altında çıkarılacak yasayla, ellerindeki materyali yayınlayan gazetecilerin ‘devlet sırrının ifşasına yardım' suçlamasıyla kovuşturulmasının önüne geçilecek. Ayrıca gazetecinin topladığı malzemeye el konmasıyla ilgili düzenlemeler de sertleştirilecek.



'353'üncü madde düzeltilecek'

‘Welt am Sonntag' gazetesinin haberine göre yasa tasarısı somut olarak Ceza Kanunu'nun 353b maddesini tamamlayıcı bir unsur olarak planlanıyor. Sözkonusu madde, görev sırrını ifşa eden memur ve yetkililere beş yıla varan hapis cezası öngörüyor. Bu madde, başsavcılıklar tarafından basına karşı takibatta sıkça kullanılıyor. Devlet sırrının ifşası şüphesi ile başlatılan soruşturmalarda, bilgiyi sızdıranı bulabilmek için yazıişleri bürolarının aranması, belge ve bilgisayarlara el konması gibi uygulamalar da bu maddeye dayandırılıyor.



2007'de Almanya'yı sarsan Cicero olayı ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar doğrultusunda hazırlanan yasa tasarısının şu an bakanlıklar arasında görüşüldüğü belirtiliyor. Adalet Bakanlığı, projenin Hristiyan Birlik Partileri ile Hür Demokratlar arasındaki koalisyon sözleşmesinde de yer alması nedeniyle tasarıya diğer bakanlıklardan itiraz gelmeyeceğini tahmin ediyor. Tasarının parlamento yaz tatiline girmeden önce Bakanlar Kurulu'na sunulması planlanıyor.



Anayasa Mahkemesi devreye girmişti



Anayasa Mahkemesi, 2007 yılındaki kararında, bir gazetecinin devlet sırrının ifşasına yardım etmiş olabileceği yönündeki salt şüphenin, arama emri için yeterli olmadığı hükmüne varmıştı. Yüksek Mahkeme, Alman Federal Emniyet Teşkilatı'na ait gizli bilgileri yayınlaması nedeniyle Cicero dergisi yazıişleri bürolarının aranmasının Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetmişti. Anayasa Mahkemesi yargıçları ayrıca sadece bir haber kaynağının kimliğini belirlemek üzere gazetecilere yönelik baskınların da yasal olmadığını vurgulamıştı.