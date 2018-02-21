Alman basını: Bayern şimdi İstanbul'daki cehenneme rahat gidecek

Tur şansını mucizelere bırakan Beşiktaş'ın mağlubiyeti Alman basınında geniş yer buldu.

Kicker dergisi, "Bayern Münih açık farkla çeyrek finale" başlığını kullandığı haberde, "Bayern, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş karşısında 5-0 kazanarak çeyrek final kapısını açtı. Türkiye şampiyonu sadece oyunu kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda Vida'yı da kaybetti" ifadelerini kullandı.

Sport Bild ise Alman takımının, rakibi karşısında ezici bir oyun sergilediğini dile getirerek, "Lewandowski ve Müller'in duble golleri ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final bileti artık Bayern Münih'in elinden alınamaz" şeklinde yazdı.

Abendzeitung da, Bayern Münih'in İstanbul'a rahat bir şekilde gideceğini belirterek, "Çak bir beşlik': Bayern Münih Beşiktaş'ı dağıttı" başlığını attı.

Haberde ayrıca, "İlk maçında Beşiktaş'ı 5-0'lık ezici skorla yenen Bayern, şimdi İstanbul'daki cehenneme rahat gidecek" denildi.

(beIN SPORTS)