-Alman bankalarının ihtiyacı 9,6 milyar avro BERLİN (A.A) - 02.12.2011 - Alman bankaların, Avrupa Birliğinin (AB) sermaye hedeflerini 2012 yılı ortasına kadar tutturmak için 9,6 milyar dolar sermayeye ihtiyacı olduğu bildirildi. AB'de 70 bankanın ikinci stres testinin sonuçlarını değerlendiren Avrupa Bankacılık İdaresinin (EBA), AB Maliye Bakanlarının anlaştığı gibi yüzde 9 olan sermaye yeterlilik oranını tutturmak için her bankanın ne kadar sermaye artırması gerektiğine ilişkin açıklamasını gelecek hafta yapması bekleniyor. Alman Commerzbank, Deutsche Bank, LBBW ve NordLB ile DZ Bank'ın ek sermaye bulmasının beklendiği, sadece Commerzbank'ın 5 milyar avro ve Deutsche Bank'ın 2,8 milyar sermaye ihtiyacı olacağının tahmin edildiği belirtildi. EBA, daha önce Avrupalı bankaların, Avro Bölgesi borç krizinden büyük zarar gören bankacılık sektörüne yatırımcı güvenini yeniden sağlamak için Haziran 2012 sonuna kadar sermayelerini 106 milyar avro artırması gerektiğini açıklamıştı. EBA Başkanı Andrea Enria, bankalardan, Haziran 2012'ye kadar sermaye açıklarını nasıl tamamlayacaklarına ilişkin 25 Aralık'a kadar bankacılık denetleme kurullarına planlarını sunmasını istemişti. Uluslararası Para Fonu (IMF), Avro Bölgesi bankalarının 200 milyar avroya ihtiyacı olabileceğini tahmin etmişti.