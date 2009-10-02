Alman bankacıdan Türkiye'ye ırkçı söylemler

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Yönetim Kurulu üyesi Thilo Sarrazin, Almanya'da yaşayan yabancılara yönelik aşağılayıcı açıklamalar yaptı. Sarrazin, “Devletten geçinen, bu devlete karşı çıkan, çocuklarının meslekleri için yeterince ilgilenmeyen ve sürekli başörtülü yeni küçük kızlar üretenleri kabul etmek zorunda değilim” dedi.



Berlin’de uzun yıllar SPD ile Sol Parti arasındaki koalisyon hükümeti döneminde Maliye Senatörlüğü de yapan Thilo Sarrazin, başkentte yaşayan Türklere ve diğer yabancılara açıkça hakaret etti. Hürriyet gazetesinin haberine göre, Sarrazin, Berlin Duvarı’nın yıkılmasının 20’inci yıl dönümü nedeniyle yayımlanan “Lettre International” adlı kültür dergisine yaptığı ve Almanya’daki farklı gazetelerin de dün alıntı yaptıkları röportajında, “Yanlış politikalardan dolayı sayıları artan bu kentteki Türk ve Arapların büyük çoğunluğunun manavlıktan başka üretim işlevi yok” dedi.



Eğitimliler gelmesin



Yüksek eğitimlilerin dışında Almanya’ya yabancıların gelmesine ve göçmenlere sosyal yardım verilmesine de karşı çıkan Sarrazin, Türk gençlerinin kültürlerinden dolayı kadın öğretmenlerini dinlemediklerini öne sürerek, bunu skandal olarak niteledi.



Başörtülü kızlar üretiyorlar



“Devletten geçinen, bu devlete karşı çıkan, çocuklarının meslekleri için yeterince ilgilenmeyen ve sürekli başörtülü yeni küçük kızlar üretenleri kabul etmek zorunda değilim” ifadesini kullanan Sarrazin, Türklerin fazla doğum oranıyla Alman nüfusu geçmeyi denediklerini ileri sürdü. Sarrazin, alaycı bir üslupla “Eğer Almanlardan IQ olarak yüzde 15 daha zeki olan doğu Avrupalı Yahudiler olsaydı bu hoşuma bile giderdi” diyerek ırkçılık yaptı.



Başka yere gitsinler



“Buraya bir katkısı olan ve bir yere ulaşmak isteyen herkes hoş gelmiştir. Diğerleri başka yere gitsin” diyen Sarrazin, Berlin’in hiçbir zaman Berlinliler tarafından kurtarılamayacağını, eğitim gören insanların kuşaktan kuşağa “aptallaştığı”, Berlin’in, 1950’lı yıllarda New York’ta olduğu gibi entelektüel kesimin ithal edilmesine ihtiyaç duyduğunu savundu.



Merkez Bankası tepki gösterdi



Alman Merkez Bankası ise Sarrazin’in bu açıklamalarına tepki göstererek ‘ayrımcılık’ olarak nitelendirdi. Bild gazetesi, ‘Sarrazin Berlinli Türklere hakaret etti’ başlığıyla Berliner Kurier de haberi “Sarrazin Berlinlileri aptal olarak görüyor” başlıyla verdi.