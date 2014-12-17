Alman Bakanlar Kurulu'ndan Irak tezkeresine onay



Almanya'da toplanan Bakanlar Kurulu, terör örgütü IŞİD'e karşı savaşan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı silahlı güçleri desteklemek üzere bölgeye 100 askerin yollanmasını öngören tezkereyi kabul etti.

Kararla ilgili açıklama Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ve Savunma Bakanı Ursula von der Leyen tarafından yapıldı. Kuzey Irak'a gönderilecek Alman askerlerin çatışmalara katılmayacağı, yalnızca Peşmerge'nin eğitiminde görev alacakları vurgulandı.

Kararı "sorumluluğu her bakımdan üstlenilebilir" olarak niteleyen Dışişleri Steinmeier, hazırlıklar kapsamında iki keşif misyonunun düzenlendiğini hatırlattı. Steinmeier, "IŞİD'le birlikte Ortadoğu'ya 'açık barbarlığın' döndüğünü" kaydetti.

Federal Meclis'in de onayı gerekiyor

"IŞİD'in akıl almaz vahşetinin binlerce kişinin canına mal olduğuna, binlercesini evinden kaçmak zorunda bıraktığına" dikkat çeken Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ise Alman hükümetinin mültecileri koruyan ve IŞİD'e karşı duran güçlere destek verdiğini söyledi. Tezkere, Federal Meclis'in de onayına sunulacak.

Peşmerge'ye bu yıl içinde silah ve teçhizat gönderen Almanya, ayrıca silahların kullanımı konusunda da eğitim sağlamıştı. Ekim ayında bölgeye gönderilen bir hükümet heyeti ise Peşmerge'ye eğitim imkânlarının genişletilmesi konusunda temas ve incelemelerde bulunmuştu.