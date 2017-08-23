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Deutsche Welle

Alman bakanlar: Erdoğan Almanya için bir tehlike

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ile Adalet Bakanı Maas, Erdoğan’ın Almanya’daki demokrasi kültürü için bir tehlike oluşturduğunu belirterek, cami ve derneklerin denetiminin sıkılaştırılması gibi bir dizi önlem açıkladı.

23 Ağustos 2017 00:04

Almanya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel ile Adalet Bakanı Heiko Maas, Spiegel Online haber portalı için "Erdoğan'ın kültür savaşına Almanya'da yer yok" başlıklı ortak makale kaleme aldı.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) iki bakan, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın radikalleşmesiyle birlikte Almanya’da Türk devletine bağlı faaliyet gösteren cami ve derneklerde de rota değişikliği yaşandığını” belirterek, Erdoğan öncesi dönemdeki laik gelenek terk edilerek karmaşık yapı ve ağlar oluştuğu uyarısında bulundular.

"Türk devlet televizyonları" eleştirisi

Almanya'daki Müslüman cemaatlerin Erdoğan'ın etkisi altına girmemesine dikkat edilmesi gerektiğini belirten bakanlar, Türk devlet televizyon kanallarının da “Türkiye’deki gerçeklerle ilgili yanlış bir tabloyu Almanya’daki Türklerin oturma odalarına taşıdığı” eleştirisinde bulundu.

Gabriel ve Maas bu nedenle Almanya’daki Türklerin Erdoğan yanlısı medya yerine çoğulcu Avrupa medyasına yönelmesini sağlamak gerektiğini savunarak, “Erdoğan’ın düşman tabloları yaratmaya yönelik söylemi ve kendisine direnen insanları ‘imansız’ ya da ‘vatan haini’ diye karalaması, Almanya’daki demokratik kültür açısından bir tehlikedir” ifadelerini kullandı.

İki bakan, “Türk devletinin Almanya'da AKP muhaliflerini takibata alma amaçlı yapılar oluşturup oluşturmadığı ya da nasıl oluşturduğuna yönelik detaylı inceleme gerektiğine vurgu yaptı.

“PKK ile nasıl mücadele ediyorsak…”

Dışişleri ve adalet bakanları, “Türk hükümetinin Almanya’da bu tür nüfuz oluşturma girişimlerine, Alman topraklarında PKK gibi kriminal, terörist ve aşırıcı faaliyetler içindeki Türk örgütlere karşı nasıl kararlı bir mücadele içindeysek aynı şekilde karşı koymalı ve cezai işlem uygulamalıyız” dedi.

Türkiye’de laikliğin yavaşça yok edildiğini belirten bakanlar bu durumu “demokrasi için bir zehir” diye nitelendirdi. “Erdoğan’ın provokasyonları kökten bir değerler çatışmasına teşvik etmekte, Erdoğan Almanya’daki Türk dostlarımızı bir kültür savaşına sürüklemek istemektedir” diyen bakanlar yazılarını, "Bu nedenle Türk demokratik güçleri Almanya'da da güçlendirmeliyiz. Özgürlükçü-demokratik devletimize yönelik bu güçlü tehlike karşısında, hiç bir şey yapmadan öylece duramayız. Bu, Almanya için olduğu kadar Avrupa için de geçerli" sözleriyle noktaladılar.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/GA/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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