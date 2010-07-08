Alman bakanın otomobilini çaldılar

T24- Almanya’da organize oto hırsızlarına karşı savaş açan Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizière’in özel otosu çalındı.



İktidar ortaklarından Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi'ne (CDU) mensup İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, yaklaşık iki hafta önce Çek Cumhuriyeti ve Polonya sınırında yaptığı açıklamada oto hırsızlarıyla mücadeleyi sertleştireceklerini ilan etmişti.



Yerel ve federal polis ekiplerinden yüzlerce polisin katıldığı bir operasyon başlatan bakan, “Organize suç şebekelerine kolay kolay unutamayacakları bir ders vereceğiz” demişti.



Aracı polis buldu



İçişleri Bakanı Thomas de Maizière'in Audi A4 Avant marka aracı, dün gece Dresden'de çalındı. Aracın, bakanın 22 yaşındaki kızı Nora tarafından kullanıldığı belirlendi.



Arama çalışmalarını başlatan polis, A4 Otoyolu, Bautzen mevkiinde kayıp aracı belirledi. Bakanın özel otosunu çaldığı belirtilen 33 yaşındaki bir Polonyalının da olayda yakalandığı açıklandı.



2009 yılında dönemin Sağlık Bakanı, Sosyal Demokrat Parti (SPD) mensubu Ulla Scmidt'in de İspanya’da makam otosu çalınmış, araç günler süren aramalardan sonra ortaya çıkmıştı.