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Dünya
Deutsche Welle

Alman Bakan'dan Türkiye'ye uyarı

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Türk mevkidaşı Vecdi Gönül'le Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonlarıyla ilgili endişeli olduğunu söyledi.

28 Temmuz 2015 18:40


Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Türkiye Savunma Bakanı Vecdi Gönül'e Türkiye'nin PKK'ya yönelik düzenlediği hava saldırılarından endişe duyduğunu aktardığını söyledi.

Mali'nin başkenti Bamako'yu ziyareti sırasında gazetecilere açıklama yapan von der Leyen, "Bu süreç içinde kesinlikle orantılı olunması gerektiğine ve Türkiye'deki Kürtlerle barış sürecine zarar verilmemesine dikkat çektim" diye konuştu. Bakan von der Leyen, "IŞİD'e karşı ortak mücedele ortak hedefleri içermeli" diye sözlerini sürdürdü.

Türkiye'nin güneyinde konuşlanmış olan Alman birliklerinin gelişmeleri 'çok dikkatli' izlediğini de ifade eden von der Leyen, askerlerin güvenliğinin 'kesinlikle öncelik' taşıdığını da vurguladı.

Alman birlikleri 2,5 yıl önce Suriye'den gelebilecek olası saldırılara karşı NATO misyonu çerçevesinde Patriot savunma sistemleriyle birlikte Türkiye'ye konuşlanmıştı. Patriot misyonunun görev süresi önümüzdeki yılın ocak ayında sona eriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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