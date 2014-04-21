Alman Bakan'dan tehditlere tepki

Ukrayna krizinin çözümü için diplomatik çabalara devam edilmesi gerektiğini belirten Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier “Bild am Sonntag” gazetesine yaptığı açıklamada, Ukrayna kriziyle ilgili olarak sadece Rusya'ya yaptırım uygulanması seçeneği hakkında konuşulmasını eleştirdi.

Yaptırım konusunun ayrıntılı bir şekilde tartışıldığını kaydeden Steinmeier, bundan sonra Cenevre'de krizin giderilmesi için ele geçen fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Barışçıl bir sona ulaşmak için çok fazla şansımız olmayacak” diye konuşan Steinmeier, “Bazen yaptırım tartışmasında gösterilen çabanın, yeni gerginliklerin ortaya çıkmasını önlemek için de gösterilmesini arzu ediyorum” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Steinmeier, Rusya ve Ukrayna'ya da barış fırsatını kullanmaları uyarasında bulundu.

Cenevre'de alınan kararların hayata geçirilmesinin kolay olmayacağını kaydeden Alman Bakan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) bölgedeki gözlemcilerinin sayısının bir an önce artırılması gerektiğini ifade etti.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ve ABD hafta sonu Rusya'yı yine ekonomik yaptırımlarda tehdit etmişti.