T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Alman Bakan'dan Meşale Tolu açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Alman vatandaşı gazeteci Tolu'nun tahliyesini "olumlu adım" olarak niteledi. Gabriel, Deniz Yücel'in yargılanmasına da en yakın zamanda başlanmasını istedi.

19 Aralık 2017 14:01

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'de davası süren Alman gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu'nun tahliye edilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Alman ARD televizyonunun dün akşamki haber programıdna konuşan Gabriel, "bunun ilk ve önemli bir adım olduğunu" belirttikten sonra "Tolu'nun Türkiye'yi terk edebilmesi için mahkemenin nihai kararını vermesini bekliyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Gabriel, açıklamaları sırasında tutuklu Türk ve Alman vatandaşı gazeteci Deniz Yücel'in durumuna da değindi.

Gabriel, Yücel hakkındaki davanın görülebilmesi için iddianamenin açıklanmasını beklediklerini belirtti. Davaların henüz sonuçlanmadığına dikkat çeken Bakan "Tolu'nun tahliye edilmesi ilerleme kaydedildiğini gösteriyor. Tolu adına çok sevinçliyim” dedi.

"Gördüğüm muamele skandal"

ARD'ye konuşan Meşale Tolu da "Yücel'in de en kısa zamanda özgürlüğün tadını çıkarabilmesini umduğunu" söyledi. Tolu kendisine yapılan muameleyi "skandal" olarak niteledi.

Tutuksuz yargılanacak olan Tolu karar açıklanana kadar haftada bir adli kontrole başvuracak ve dava bitene kadar Türkiye'den ayrılmayacak. Tolu ile birlikte diğer beş sanık da şartlı tahliye edildi.

Alman hükümeti, sanık Alman gazeteciler hakkındaki davaların siyasi amaçlı olduğunu belirterek Türkiye'den gazetecileri serbest bırakmalarını istiyor.

İnsan hakları aktivisti Peter Steudtner ve adı açıklanmayan bir diğer Alman vatandaşı da ekim ayında tahliye edilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, afp/AG, HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel AlmanToluDeniz YücelDışişleri Bakanı Sigmar Gabriel TürkiyeAlmanMeşale ToluARDGabrielTürkiyeBakanı GabrielTürkYücelBakanPeter SteudtnerDeutsche Welle Türkçe DW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24