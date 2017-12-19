Alman Bakan'dan Meşale Tolu açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'de davası süren Alman gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu'nun tahliye edilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Alman ARD televizyonunun dün akşamki haber programıdna konuşan Gabriel, "bunun ilk ve önemli bir adım olduğunu" belirttikten sonra "Tolu'nun Türkiye'yi terk edebilmesi için mahkemenin nihai kararını vermesini bekliyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Gabriel, açıklamaları sırasında tutuklu Türk ve Alman vatandaşı gazeteci Deniz Yücel'in durumuna da değindi.

Gabriel, Yücel hakkındaki davanın görülebilmesi için iddianamenin açıklanmasını beklediklerini belirtti. Davaların henüz sonuçlanmadığına dikkat çeken Bakan "Tolu'nun tahliye edilmesi ilerleme kaydedildiğini gösteriyor. Tolu adına çok sevinçliyim” dedi.

"Gördüğüm muamele skandal"

ARD'ye konuşan Meşale Tolu da "Yücel'in de en kısa zamanda özgürlüğün tadını çıkarabilmesini umduğunu" söyledi. Tolu kendisine yapılan muameleyi "skandal" olarak niteledi.

Tutuksuz yargılanacak olan Tolu karar açıklanana kadar haftada bir adli kontrole başvuracak ve dava bitene kadar Türkiye'den ayrılmayacak. Tolu ile birlikte diğer beş sanık da şartlı tahliye edildi.

Alman hükümeti, sanık Alman gazeteciler hakkındaki davaların siyasi amaçlı olduğunu belirterek Türkiye'den gazetecileri serbest bırakmalarını istiyor.

İnsan hakları aktivisti Peter Steudtner ve adı açıklanmayan bir diğer Alman vatandaşı da ekim ayında tahliye edilmişti.

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DW, afp/AG, HS