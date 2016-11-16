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Alman Bakan'dan Kılıçdaroğlu'na: HDP tutuklanmalarının CHP'ye uzanmasından endişeleniyor musunuz?

Kılıçdaroğlu Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü

16 Kasım 2016 02:29

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü. Kılıçdaroğlu, Steinmeier'e Türkiye ve Almanya arasındaki gerilimi arttıran üsluptan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Alman bakanın "HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasıyla ilgili sürecin CHP'li milletvekillerine uzamasından endişe duyuyor musunuz?" sorusuna "Her şeyimiz ortada korkacak bir şeyimiz yok" yanıtını verdiği öğrenildi.

1 saat süren görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sert ve kırıcı sözler sarf ediliyor karşılıklı olarak. Böyle devam edilmemesi gerekiyor. Daha uygun bir dil kullanılmalı. Bu her iki taraf için de fayda sağlar" dediği öğrenildi.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Alman bakan Steinmeier'in ise FETÖ ile mücadele konusunda "Elbette darbeye karışanlar yargılanmalı. Ama gözaltına alınanların hepsinin suçlu olduğu konusunda şüphelerimiz var" dedi.

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KılıçdaroğluAlmanya Dışişleri BakanıFrank Walter Steinmeierhdp

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