Alman bakana dolandırıcılık suçlaması



Münih Savcılığı, Devlet Bakanı Christine Haderthauer'in eski iş ortağı Roger Ponton'un suç duyurusu üzerine harekete geçti.

Christine Haderthauer ve eşi, model araba üreten Sapor isimli bir şirketin sahibi. Sapor'un eski ortağı Roger Ponton, Haderthauer çiftinin şirketin geliri konusunda kendisine yanlış bilgi verdiği, ortaklık payı ödenirken hileye başvurulduğunu savunarak Münih Savcılığı'na başvurdu. Ponton, kendisine 20 bin euro ödenerek ortaklığına son verildiğini, bu rakamın düşük olduğunu ileri sürdü.

Seehofer bakanına sahip çıktı

Hrıstiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Horst Seehofer, gelişmeyi kurmaylarıyla birlikte bir kriz toplantısında değerlendirdi. Seehofer'in bürosundan toplantı sonrası yapılan açıklamada, Christine Haderthauer'in eyalet hükümetinde görev yapmaya devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "İddialar Haderthauer'in bakanlık görevini ilgilendirmiyor" denildi.