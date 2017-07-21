Alman bakan, Türkiye'yi eski 'Doğu Almanya'ya benzetti

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, Türkiye’yi komünizm dönemindeki Doğu Almanya’ya benzetti.

Darbe girişiminin ardından gerçekleşen tutuklama ve ihraçlara atıfta bulunan Schaeuble, “Türkiye artık keyfi tutuklamalar yapıyor ve asgari konsolosluk standartlarına bağlılık göstermiyor. Bu da bana Alman Demokratik Cumhuriyeti’ni hatırlattı” diye konuştu.

Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre; 1990’daki çöküşünden önce Doğu Almanya’ya gidenlerin “Başınıza bir iş gelirse, kimse size yardım edemez” düsturunun farkında olduğunu dile getiren Alman bakan, “Eğer Türkiye bu küçük oyunu oynamayı bırakmazsa halka şunu söylemek zorunda kalırız: Türkiye’ye giderseniz kendinizden mesulsünüz, size artık hiçbir şeyi garanti edemeyiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Almanya arasında gerginlik

Son olarak Büyükada’da tutuklanan insan hakları savunucuları arasında bir Alman vatandaşının da bulunması nedeniyle iki ülke arasındaki gerginlik iyice tırmanmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’ye karşı bugüne kadar izledikleri politikayı sürdüremeyeceklerini, yeni bir politikayı gündeme alacaklarını ve Ankara’nın yaptıklarının karşılıksız kalmayacağını söylemişti.

Alman bakan yeni politikaya ilişkin şu ipuçlarını vermişti: “Alman şirketlerinin tehditler mevcutken Türkiye’deki yatırımlarını nasıl garantiye alabileceğimizi bilemiyoruz Önümüzdeki günler ve haftalarda AB’deki ortaklarımızla Türkiye’nin AB üyeliği hedeflerini ele alacağız. Mevcut şartlarda Gümrük Birliği’nin genişletilmesi konusunda nasıl görüşmeler yapılabileceğini düşünemiyorum. Alman hükümeti (Türkiye’ye yönelik) başka adımları da değerlendiriyor.”

Bakan, Türkiye’ye ilişkin seyahat uyarısının da dozunu yükselterek, “Her an herkesin başına absürt şeyler gelebilir”demişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Gabriel’in açıklamalarına destek vererek, yaptırımların ‘gerekli ve kaçınılmaz’ olduğunu söylemişti.

İki ülke arasındaki ilişkilerdeki gerginliğin kaynaklarından biri de Alman vatandaşı gazeteci Deniz Yücel’in tutuklu bulunması.

Almanya’dan gelen açıklamaları ‘talihsiz’ diye niteleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Almanya akıl tutulmasından kurtulmalı, rasyonel düşünmeli” demişti.

Alman Ticaret Odaları Birliği DIHK, iki ülke arasında bozulan ilişkilerin yarattığı belirsizlik nedeniyle Alman şirketlerin Türkiye’de yatırım yapmasının zorlaştığını duyurmuştu.

Son olarak Almanya’nın Türkiye’yle silah anlaşmalarını askıya aldığı bildirilmişti.