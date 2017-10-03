Alman Bakan: Türkiye ile köprüler atılmamalı

Almanya'da Hessen Eyaleti Avrupa İşleri Bakanı ve eyaletin federal düzlemdeki resmi temsilcisi Lucia Puttrich, iki günlük temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a gidiyor. Alman Başkonsolosluğu'nda "Almanya'nın Yeniden Birleşme Günü" vesilesiyle düzenlenecek törene katılacak olan Puttrich, Türk sivil toplum örgütlerinden temsilcilerle de bir araya gelecek.

Alman Bakan'ın görüşmelerinin siyasi ayağı ise belirsizliğini koruyor. Hessen eyaletinin partner kenti Bursa'nın Valisi İzzet Küçük ile randevusu geçen yıl Eylül ayında son anda iptal edilen Puttrich, bunun üzerine seyahatten vazgeçmişti. Puttrich geçen yılki görüşmenin iptaline gerekçe olarak darbe girişimi ve sonrasında oluşan belirsizliklerin gösterildiğini belirterek "Muhtemelen ziyaretin zamanlaması Türk tarafınca uygun görülmedi. Seyahat öncesindeki eleştirel ifadelerimle de ilgisi olmuş olabilir ama bunu kesin olarak söyleyemem" dedi.

Vali izin bekliyor

Puttrich bu yıl Mart ayında yaptığı Türkiye ziyaretinde ise Bursa Valisi ile bir araya geldi. Mart ayındaki görüşmenin fikir ayrılıklarına rağmen makul bir atmosferde geçtiğini, eleştirileri gündeme getirmenin de mümkün olduğunu belirten Alman Bakan, bu yıl içinse görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin hala belirsizliğini koruduğunu söyledi. Puttrich, Vali Küçük'ün kendisiyle görüşebilmek için Türk İçişleri Bakanlığı'ndan izin beklediğini kaydetti.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) temsilcilerle görüşmelerin de henüz teyit edilmediğini belirten Puttrich, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile randevuların ise kesinleştiğini kaydetti. Türkiye'nin Avrupa'dan uzaklaştığını ve bu nedenle Almanya'nın görünür kalmaya devam etmesinin önemli olduğunu belirten Alman Bakan, "Görünür olmalıyız. Temasta kalarak, köprüleri atmayarak, diyalog kurma yolları arayarak… Herkes kendi görüşlerine tutunur, kendi ülkesine çekilirse, karşılaşmaktan kaçınırsa durum çok zorlaşır. Türkiye'de Avrupa'yla ilişkide olmak isteyen, bunun için çalışan pek çok kişi olduğunu biliyorum. Bu nedenle diyaloğu sürdürmenin ve Türkiye ile iyi ilişkiler istediğimizi göstermenin önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Dayanışma" eleştirisine yanıt

Peki Türk tarafında da bu irade mevcut mu? Puttrich, siyasetin bazı kesimlerinde daha eleştirel bir tutumun hakim olduğunu, ancak genel olarak Türk tarafında pek çok kişinin teması sürdürmek istediğini belirtti.

Türk yetkililer, Almanya'nın 15 Temmuz darbe girişimiyle bağlantılı olarak aranan eski subaylara iltica hakkı tanıması nedeniyle Almanya'yı "Türkiye'yle yeterince dayanışma göstermemekle" suçluyor. Alman Bakan, bu suçlamalara şu yanıtı veriyor: "Biz bir hukuk devletiyiz, hukukun üstünlüğü ilkesine göre hareket ederiz. Bizden koruma isteyen, iltica başvurusu kabul edilebilecek durumda olanlara bu koruma sağlanır. Hukuku ihlal etmemiz bekleniyorsa, bu yanlış anlaşılmış bir dayanışmadır."

Beklan Kulaksızoğlu

© Deutsche Welle Türkçe