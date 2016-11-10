Alman Bakan Steinmeier Ankara'ya gidiyor

Alman Federal Meclisi’nin Türkiye konulu oturumunda hükümet adına konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye'yi eleştirmesine rağmen Türkiye ile diyaloğu devam ettirmek istediklerini ifade etti. Steinmeier, bu nedenle de önümüzdeki hafta Salı günü temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gideceğini açıkladı.

Türkiye’de darbe girişimi sonrasında çok sayıda kişinin tutuklandığını hatırlatan Steinmeier, bu kişilerin “gerçekten darbe girişimi veya terörizmle bağlantısı var mıydı” veya “Türk hükümetinin bu tutumunun hukuk devletinin asgari standartları ile bağdaşır mı” sorularını sormak, Alman Meclisi’nde ele almak ve gerekirse Türk hükümetiyle tartışmak zorunda olduklarını söyledi.

"Türkiye yol ayrımında"

Steinmeier konuşmasında “Türkiye’nin bir yol ayrımında” olduğunu söyledi. Türkiye’nin ya Avrupa yolunda ilerleyeceğini ya da bu yoldan uzaklaşacağını ifade eden Steinmeier, “Türkiye’nin Avrupa ile bağlantıda olmasını istediklerini” vurguladı.

Bölgedeki çatışmalar ve kriz ortamı düşünüldüğünde Türkiye’nin Avrupa ile ilişkilerini sürdürmesine ihtiyaçları olduğunu söyleyen Steinmeier ancak özellikle ekonomik nedenler ve güvenlik açısından bunun Türkiye’nin de çıkarına olduğunu dile getirdi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Steinmeier, "Türkiye’nin hangi yöneceği gideceği konusundaki sorumluluğun sadece Türkiye’de” olduğuna vurgu yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, ancak geçen haftalarda Türkiye’nin izlediği tutum ve “en sıkı ortaklara” yönelik sözlerinin Türkiye’nin farklı bir yöne gittiğini işaret ettiğini belirtti. Bakan Steinmeier, “Biz Türkiye ile iyi ilişkilerimiz olsun istiyoruz ama durum değişti, bu nedenle de siyasetimizi yeniden düzenlemeliyiz” şeklinde konuştu.

Yine de Türkiye ile diyaloğu sürdürmek istediklerine dikkat çeken Steinmeier, önümüzdeki hafta Türkiye’ye giderek temaslarda bulunacağını açıkladı.

Alman Meclisi’nin 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendiren kararının ardından Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerde gerilim yaşanmıştı. O dönemden beri sadece Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller Ankara’yı ziyaret etmişti.

AB ile müzakereler sürmeli

Bakan Steinmeier konuşmasında Türkiye ile AB arasındaki ilişkilere de değindi. Bir çok siyasetçinin Türkiye ile müzakereleri askıya alalım çağrısı yaptığını ifade eden Steinmeier, “Ancak bu akıllıca olur mu? Kapıyı kapatarak taraf biz mi olmalıyız? İdam cezası uygulanırsa bu müzakerelerin sonu olur ama eğer şimdi kapıyı kapatırsak Türkiye’de bize ihtiyacı olan insanları hayal kırıklığına uğratmış oluruz” şeklinde konuştu.

Teröre destek suçlamasını reddetti

Terörizmin her türlüsüne karşıyız diyen Steinmeier, buna PKK terörünün de dahil olduğunu söyledi. Steinmeier bu nedenle Türk mevkîdaşımın suçlamalarını anlamakta zorlandığını belirterek bu suçlamaları kesinlikle reddettiğini vurguladı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, salı günü yaptığı açıklamada Almanya’yı terörizme destek vermekle suçlamıştı.

Sivil toplumu güçlendirmek için öneriler

Steinmeier, konuşmasında Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğine işaret etti. Türkiye’deki insanlar haftalardır süren siyasi gerilim nedeniyle kaygı duyduğunu belirten Steinmeier, bu nedenle Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını, ülkede demokrasi güçlendirmek için gereken çabayı göstereceklerini söyledi.

Bakan Steinmeier, konuşmasında Türkiye’deki sivil toplumu güçlendirmek için Alman hükümeti olarak hazırladıkları önerileri açıkladı. “Türkiye’de takibata uğrayan akademisyen, yazar ve gazetecilere Almanya’da çalışmalarına devam etme olanağı sunmak istediklerini” söyleyen Steinmeier, Philipp Schwartz Girişimi’ne desteği artırarak burs imkânı sunacaklarını kaydetti.

Steinmeier, bu kapsamda gençler arasında değişim programı olan Türk-Alman Gençlik Köprüsü'ne, iki toplum arasındaki güçlendirmeyi hedefleyen Ernst Reuter Girişimi’ne de desteği artıracaklarını vurguladı.

Steinmeier, bağımsız haber alma kaynaklarının varlığını devam ettirebilmesi için Eurotopics gibi Türkçe yayın yapan online haber portalı projelerini de destekleyeceklerini söyledi.

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