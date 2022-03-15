Alman Bakan: Rus doğal gazını ve petrolünü boykot etmek Almanya'da toplu yoksulluğa sebep olabilir

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Almanya Enerji Bakanı Robert Habeck, Rus doğal gazı ve petrolünün boykot edilmesinin Almanya nüfusuna Kremlin'e vereceğinden daha fazla zarar verebileceğini belirtti.

Yeşil Partili Habeck, Alman kamu kanalı ARD'ye yaptığı açıklamada, "Eğer vanayı kaparsak Almanya'da arz darlıkları, hatta kesintiler olacaktı" dedi ve Avrupa'nın enerji kaynaklarını çeşitlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Habeck, Almanya'nın Rus doğal gazı ve petrolü kullanmayı bırakması durumunda ülkede, "toplu işsizlik, yoksulluk, ısınmayan evler ve yakıt bulamayan insanlar" olacağını ifade etti.

Almanya'nın kullandığı doğal gazın yüzde 55'i, kömürün yüzde 52'si ve mineral yağının yüzde 34'ü Rusya'dan geliyor.

Alman Bakan, yaz aylarında Rus kömürü kullanmayı bırakacak durumda olmayı umduklarını ve daha sonra kademeli olarak Rus petrolü kullanımlarını azaltacaklarını belirtirken doğal gaz yasağına sıcak bakmadıklarının sinyallerini verdi.