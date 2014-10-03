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Dünya
Deutsche Welle

Alman Bakan peşmergeleri ziyaret etti

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Bavyera Eyaleti'nde Almanya'nın gönderdiği silahları kullanmak üzere eğitim alan peşmergeleri ziyaret etti.

03 Ekim 2014 00:19


Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nde Alman ordusu tarafından eğitilen 32 Kürt peşmergeyi ziyaret eden Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, peşmergelerin kararlılığından ve öğrenmeye hazır olmalarından etkilendiğini söyledi.

Eğitim alan peşmergelerle sohbet eden Alman Bakan, Almanya'nın uluslararası askeri desteğini güçlendireceğini vurguladı. Bakan von der Leyen geçen hafta da Kuzey Irak'taki Erbil kentini ziyaret etmişti.

Kuzey Iraklı Kürtlere, IŞİD'e karşı savaşmaları için silah gönderen Almanya, Kürtlere tıbbî yardımda da bulunmaya hazırlanıyor. Kuzey Irak'ta yaralanan peşmergelerin tedavileri için bir grup doktor gönderen Alman ordusu, ağır vakaların ise Almanya'ya getirilip tedavi edilmelerini planlıyor.

Alman ordusu Bavyera'da "Milan" tipi tanksavar sistemini kullanabilmeleri için 32 peşmergeyi eğitti. Verilen kursla ilgili bilgi veren yetkililer, eğitilen kişilerin diğer peşmergelere eğitim vereceğini belirtti.

"Milan" tanksavar sistemi, 2 kilometre uzaklıktaki tank ve benzeri askeri araçları vurma gücünde. Kürtlere 500 Milan tipi füze, 16 bin tüfek ve çok sayıda da cephanelik göndermeyi planlayan Alman hükümeti, 10 bin peşmergeyi silahlandırmayı amaçlıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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