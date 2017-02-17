Alman Bakan: Özgür yaşamımız saldırı altında

Almanya Savunma Bakanı von der Leyen 53. Münih Uluslararası Güvenlik Konferansı'nın açılış konuşmasında, açık toplumların saldırılara maruz kaldığını vurguladı. Alman Bakan, “Özgür yaşam tarzımız, çoğulculuk anlayışımız ve dolayısıyla refah toplumumuz saldırılara maruz kalıyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil” diye konuştu. Von der Leyen Almanya’nın alışılagelmiş refleksi ile hareket edip, "Amerikalı dostlarına güvenerek kendini sakınmasının" yeterli olmayacağını da söyledi.

Ortak yükün daha büyük ve adil paylaşılması gerekiyor

Von der Leyen “Ortak Atlantik güvenliği için yükün daha büyük ve daha adil olarak paylaşılacak bölümünü üstlenmek zorunda olduğumuzu biliyoruz” dedi. Alman Bakan yükün paylaşılmasının sadece finansal olarak görülmemesi gerektiğini, inisiyatif üstlenmenin de buna dahil olduğunu belirtti.

Bakan von der Leyen AB ülkelerine de çağrıda bulunarak, AB’nin 17 sivil ve askeri misyonunu daha iyi yönetmeleri, daha iyi planlama ile ortak silahlanma projelerini finanse etmeleri gerektiğini ve bunların da yükün paylaşımı anlamına geldiğini söyledi.

"Dünya'nın sorumluluk bilincinde hareket eden ABD'ne ihtiyacı var"

Almanya Savunma Bakanı, ABD’li mevkîdaşı James Mattis’in NATO’ya bağlılık konusunda geçen hafta yaptığı açıklamaları dolayısıyla kendisine teşekkür etti. Von der Leyen “Dünyanın küresel anlamda angaje olan ve sorumluluk bilincinde hareket eden bir ABD’ye ihtiyacı var” dedi. Yeni ABD Başkanı Donald Trump göreve gelmeden önce yaptığı açıklamalarda NATO’yu “demode” bir oluşumu olarak nitelendirmişti. Konferansa ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de bekleniyor.

"Güvenlik tek başına sağlanamaz, tim çalışması gerektirir"

ABD Savunma Bakanı James Mattis ise von der Leyen'in uyarı niteliği de taşıyan sözlerine yanıt olarak, bir kez daha ABD'nin NATO'ya bağlılığını teyit etti, ancak hiçbir ülkenin tek başına güvenliği garanti edemeyeceğinin söyledi ve bunun ancak bir tim çalışması olabileceğinin altını çizdi. Amerikan Savunma Bakanı ortaklığın geliştirileceğinden ve demokrasi ve özgürlüğü tehlikeye düşürenlere karşı ortak mücadele verileceği konusunda iyimser olduğunu belirtti.

53. Münih Uluslararası Güvenlik Konferansı’nın başlaması öncesinde Başbakan Angela Merkel, Almanya’nın ABD ile işbirliği içinde olacağı taahhüdünde bulundu. Merkel, konferansta ABD Başkan yardımcısı Mike Pence ile buluşacak olmaktan da memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Avrupa ABD'ye karşı bağımsız politikalar izlemeli

Çok sayıda Avrupalı üst düzey politikacı ise konferans öncesinde Avrupa’nın ABD’ne karşı bağımsız ve bilinçli politikalar izlemesi yönünde görüş bildirdi. Münih Uluslararası Güvenlik Konferansı’nın yöneticisi, eski diplomat Wolfgang Ischinger de AB’ye çağrıda bulunarak Washington’ın göz korkutmasına boyun eğmemesi gerektiğini söyledi.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble de Avrupa’nın uluslararası sorumluluğunun daha fazla bilincinde hareket etmesi gerektiğini belirtti. Schäuble Avrupa’nın çok uzun bir süre krizler esnasında ABD’nin müdahil olmasını beklediğini vurguladı.

Bu yıl 53. Düzenlenen ve Pazar gününe kadar devam edecek Münih Uluslararası Güvenlik Konferansı’na üst düzey politikacılar, bürokrat ve güvenlik uzmanı katılıyor ve dünya çapında dış ve güvenlik politikaları üzerinde görüş alış verişinde bulunuluyor.

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