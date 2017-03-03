Alman Bakan Maas'tan mevkidaşı Bozdağ'a mektup

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, Türk mevkidaşı Bekir Bozdağ ile perşembe günü Karlsruhe'de yapılması planlanan ikili görüşmenin iptal edilmesinin ardından Türk Adalet Bakanı'na bir mektup yazdı. Der Spiegel dergisinin alıntı yaptığı ve Adalet Bakanlığı'nın da teyit ettiği acil mektupta Bakan Maas, "Almanya-Türkiye dostluğu konusunda büyük endişe içinde" olduğunu söylüyor ve Bozdağ'ı "Türkiye'de hukuk devletinden uzaklaşılması” konusunda uyarıyor.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) politikacı Maas mektubunda, Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasının kendisini "sarstığını” belirtirken, "Sayın Yücel'e yapılan muameleyi orantısız buluyorum. Özellikle de Türk yargısına kendi rızası ile gönüllü olarak başvurmuş birisinden söz ediyorsak” dedi.

Alman Bakan mektubunda Türkiye'nin temel hak ve özgürlükler konusundaki tutumunu gözden geçirmesine vurgu yaptı ve "Türkiye Avrupa'nın temel değerlerine uymadığı müddetçe AB ile yakınlaşması gittikçe zorlaşır hatta imkânsızlaşır” ifadelerini kullandı.

Diplomatik krize yolaçan karar

Almanya’nın Baden Württemberg eyaletindeki Gaggenau kentinin yerel yönetimi dün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın konuşmacı olarak katılması planlanan etkinliği konukların güvenliğinin sağlanamayacağı gerekçesi ile iptal etmişti. Belediyeden yapılan açıklamada etkinliği organize eden Avrupalı Türk Demokratlar Birliği UETD’nin kurucular toplantısı için salonu kiraladığı, anayasa referandumu ile ilgili olarak Bakan Bozdağ’ın bir konuşma yapmasının öngörüldüğü konusunda yerel yönetimin bilgilendirilmediğini açıklamıştı. Bozdağ’ın da katılmasının planlandığının Çarşamba günü öğrenildiği, çok daha büyük bir katılım olacağının belli olması üzerine de güvenlik endişesinin ortaya çıktığı belirtilmişti.

Bunun üzerine Türk Adalet Bakanı Bozdağ da Alman mevkidaşı Maas ile etkinlik öncesi yapılması planlanan ikili görüşmeyi iptal etmişti. Bu gelişmeler iki ülke arasında diplomatik krize neden olmuş ve Türkiye, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak tepki ve eleştirilerini iletmişti.

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dpa,ÇA/BD