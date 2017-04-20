Alman Bakan Erbil'de Barzani ile görüştü

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabril, Irak ziyaretinin ikinci gününde Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) lideri Mesud Barzani ile görüştü. Gabriel yaptığı açıklamada, IŞİD'le mücadelede peşmergenin önemine değinerek "Peşmergenin IŞİD'e karşı verdiği mücadele aynı zamanda Almanya'nın güvenliğinin savunulmasıdır” dedi.

Gabriel ayrıca Barzani ile görüşmesinde Kürt bölgesinde parlamento seçimlerinin de yapılması gerektiğini söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı, bölgede işleyen bir parlamentoya ihtiyaç olduğunu belirtti. 2015 yılının Ağustos ayından beri parlamento başkanın meşruiyetini tanımıyor.

IKBY lideri Mesut Barzani ise Gabriel'e Almanya'nın kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti, ancak peşmergeye yapılan silah yardımının Musul operasyonunda yetersiz kaldığını ifade etti.

Gabriel ise bir gün önce Bağdat'ta yaptığı açıklamada Almanya'nın ek askeri yardım sunmayacağını vurgulamıştı. Almanya Dışişleri Bakanı, IŞİD'le mücadelenin sadece askeri boyutta olmadığını, aynı zamanda bölge halkının yaşam koşullarının da iyileştirilmesi gerektiğini savunmuştu.

"IŞİD varlığını sürdürecek"

Musul'un kısa süre içinde tamamen alınabileceğini belirten Barzani, ancak IŞİD'in Irak'taki varlığını sürdürmeye devam edeceğini belirtti. Musul'un IŞİD'den alınması operasyonu geçen yıl Ekim ayında başlamıştı. Musul'un çevresi ve kentin büyük bölümü IŞİD'den alındı.

Gabriel, Kürt bölgesinin bağımsız olmak için dile getirilen referendum planları konusunda ise temkinli konuştu. Bölgenin statüsünün "Irak'ın içişlerini ilgilendirdiğini" belirtti ve Kürtlerin bağımsızlık yönünde ‘Evet' oyu kullanmalarının Irak'ın otomatik olarak bölünmesi anlamına gelmeyeceğini kaydetti. Almanya daha önce yaptığı açıklamalarda Irak'ın bütünlüğünden yana tavır sergilemişti.

Alman ordusu Irak'ın kuzeyindeki peşmerge birliklerine askeri eğitim veriyor. Erbil'de toplam 140 Alman askeri görev yapıyor. Peşmergeler IŞİD'in işgal ettiği toprakların alınması için düzenlenen operasyonlara katılıyor. Peşmergeler Musul'un geri alınması sürecinde de aktif rol üstlenmişti.

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Reuters/dpa/HT/HS