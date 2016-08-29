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BBC Türkçe

Alman bakan el hareketini savundu

Alman ekonomi bakanı ve Başbakan Angela Merkel\'in yardımcısı Sigmar Gabriel, aşırı sağcı göstericilere orta parmağını göstererek yaptığı el hareketini savundu ve \"Tek pişmanlığım iki elimi de kaldırmamam\" dedi.

29 Ağustos 2016 06:33

Alman ekonomi bakanı ve Başbakan Angela Merkel'in yardımcısı Sigmar Gabriel, ay başında aşırı sağcı göstericilere orta parmağını göstererek yaptığı el hareketini savundu, "Tek pişmanlığım iki elimi de kaldırmamam" dedi.

Gabriel kendisini eleştirenlereyse, "Size küfreden 12 saldırgan genç Naziyle karşılaşsaydınız siz ne yapardınız?" diye sordu.

Sigmar Gabriel, Almanya'nın kuzeyinde gerçekleştirdiği bir ziyaret sırasında aşırı sağcı gruplar tarafından protesto edilmişti.

Gösterciler Gabriel'e 'halk düşmanı' ve 'hain' diye bağırmış ve babasının Nazi olduğunu hatırlatmışlardı.

Sigmar Gabriel, babası Walter'in Hitler Almanyası'nın destekçilerinden olduğunu kabul ediyor ve 2012'de ölene dek Yahudilerin soykırıma uğramadığını savunduğunu söylüyor.

Ağustos ayı başındaki protesto sırasında kaydedilen bir videoda, protestoculardan birisinin Sigmar Gabriel'e "Baban bu ülkeyi seviyordu. Peki sen ne yapıyorsun? Ülkeyi harap ediyorsun" dediği duyuluyordu.

Olayın yaşanmasının ardından Gabriel'in partisi Sosyal Demokratlar (SPD) bir açıklama yayımlamış ve bakanın hareketini 'duygusal bir tepki' olarak yorumlayarak "Elbette Sigmar Gabriel o hareketin günlük hayattaki iletişimde yeri olmadığını biliyor. Ancak açıkça şiddet yanlısı olan neo-Nazilerle herhangi bir iletişim zemini olmadığı da açık" demişti.

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