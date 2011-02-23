Alman bakan 'doktor'luk unvanından vazgeçti

T24 - Almanya Savunma Bakanı Karl-Theodor zu Guttenberg, tezinde intihal yaptığı iddiaları üzerine, 'doktor' unvanını artık kullanmayacağını açıkladı.







Guttenberg'in 2006 yılında tamamladığı ve ABD ile Avrupa Birliği'ndeki anayasal değişiklikleri konu aldığı tezinde, kaynak belirtmeden, konuyla ilgili başka eserlerden bölümlere yer verdiği iddia ediliyor.

Bakan, geçen hafta, tezini kabul eden Bayreuth Üniversitesi iddiaları açıklığa kavuşturuncaya kadar doktor ünvanını kullanmayacağını açıklamıştı.

Ancak üniversite şimdi, Guttenberg'in unvanının geri alınmasını istediğini bildirdi.

Guttenberg, "Ciddi hatalar" yaptığını söyledi.

Frankfurt'ta bir seçim mitinginde konuşan Savunma Bakanı, "kasıtlı değil" dediği bu hataların bilimsel ahlakla bağdaşmadığını belirtti.

Suddeutsche Zeitung, Guttenberg'in 2009'da yayımlanan tezinde, kaynak belirtmeden bir gazete makalesiyle bir konferansta sunulan bildiriye kelimesi kelimesine yer verdiğini ileri sürmüştü.



Merkel'den destek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "koalisyonun parlayan yıldızı" olarak görülen Guttenberg'in yanında yer aldığını söyledi.

Merkel, "Ben onu savunma bakanı olarak atadım. Akademisyen olarak değil. Benim için önemli olan savunma bakanlığını en iyi şekilde yapmasıdır" dedi.

Aristokrat bir aileden gelen 39 yaşındaki Karl-Theodor zu Guttenberg, ileride Angela Merkel'in yerine geçebilecek bir isim olarak görülüyor.

Muhalefetteki Sosyal Demokratlar intihal iddialarının kanıtlanması durumunda Guttenberg'in bakanlığı bırakması gerektiğini savunmuştu.