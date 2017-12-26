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Dünya

Alman Bakan: Brexit Türkiye-AB ilşkileri için model olabilir

Mergim Özdamar / İstanbul, 26 Aralık (DHA) – Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel 'in Alman medyasında yar alan sözlerine göre Avrupa Birliği’nin (AB) Birleşik Krallık ile olan anlaşması Türkiye ve Ukrayna gibi AB üyesi olmayan ülkelerle olan ilişkiler için bi

26 Aralık 2017 19:34

Mergim Özdamar / İstanbul, 26 Aralık (DHA) – Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel \'in Alman medyasında yar alan sözlerine göre Avrupa Birliği’nin (AB) Birleşik Krallık ile olan anlaşması Türkiye ve Ukrayna gibi AB üyesi olmayan ülkelerle olan ilişkiler için bir model oluşturabilir.
Pazartesi günü Funke medya grubuyla röportaj yapan Gabriel, Türkiye\'nin ya da Ukrayna\'nın 27 ülkeden oluşan bloğa yakın bir zamanda katılmasını beklemediği için Ankara\'nın ve Kiev\'in “alternatif işbirliği biçimlerini” aramaları gerektiğini söyledi.
Ankara\'nın, AB ile \"çitleri onarma arzusunu\" gösteren hareketlerinin Berlin\'de de duyulduğunu açıkça ortaya koyan Gabriel, bu yeni yaklaşımın Türkiye ile “yeni, daha yakın bir gümrük birliği biçimi” ile sonuçlanabileceğini belirtti.
Funke haberinde, \"Gabriel, daha önce Türkiye\'de gözaltına alınan birkaç Alman\'ın serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı; ancak, Şubat ayında terörist bir grupla bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkındaki ciddi endişelerini yineledi\" denildi.
\"Ankara geçen hafta Ortadoğu\'da barış yolculuğundaki Alman bir vatandaş David Britsch\'i serbest bıraktı\" denilen haberde, Sigmar Gabriel\'in, Alman vatandaşın serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, “Bu gibi kararlar bize güveni ve ikili ilişkiyi adım adım ilerletebileceğimiz umudunu veriyor” sözlerine yer verildi ve şöyle denildi:
\"Bundan kısa süre önce, Türk-Alman gazeteci Mesale Tolu, terörist örgüte bağlı olduğu iddia edilen suçlamalar nedeniyle yedi ay boyunca hapiste kaldıktan sonra İstanbul\'daki cezaevinden serbest bırakıldı. Fakat Almanya\'ya dönmesine izin verilmedi. Temmuz 2016\'da Türkiye\'deki darbe girişimi sonrasında AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler soğumuştu.\"

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