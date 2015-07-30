'Alman askerleri Türkiye'den çekilsin'



NATO misyonu çerçevesinde Kahramanmaraş'ta görev yapan Alman askerlerinin bulunduğu üste olası terör saldırılarına karşı güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Almanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, somut bir tehdidin söz konusu olmadığı, ancak 260 askerin can güvenliği için önlemlerin artırıldığı belirtildi.

Alınan önlemler çerçevesinde askerlerin bulundukları üsten dışarı çıkışları da sınırlandırıldı. Alman haber ajansı dpa'ya açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş'taki Alman askerlerinin komutanı Michael Hogreme, "bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandıklarını, ancak maalesef yüzde yüz güvenlik olamayacağını" vurguladı. Hogrebe, bulundukları üsten şimdilik sadece görev için gerektiğinde sivil olarak çıktıklarını dile getirdi.

Spiegel Online'ın haberine göre, Alman makamları tarafından Türkiye'de görev yapan Alman birliklerinin içinde bulunduğu terör tehlikesi 'orta' kademede sınıflandırılıyor. Her gün durumun yeniden gözden geçirildiği kaydedilen haberde, Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in de düzenli olarak bilgilendirildiği de ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan temsilci Ankara'da

Spiegel Online ayrıca Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in de Politika Direktörü Andreas Michaelis'i Ankara'ya gönderdiğini ve Michaelis'in Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile görüşeceğini yazdı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Michaelis'in "Kürtlerle barış sürecinin devam etmesi" konusunda Sinirlioğlu ile görüşeceği belirtildi.

Bakan Steinmeier'in de çarşamba günü Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin lideri Mesut Barzani ile Türkiye'deki gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

"Alman askerleri çekilsin"

Muhalefetteki Alman Yeşiller ve Sol partileri, Alman askerlerinin Türkiye'den çekilmesini istiyor. Handelsblatt gazetesine konuşan Yeşiller'in dış politika uzmanı Jürgen Trittin, "eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kürtlere karşı savaşı tırmanırsa, askerlerin çekilmesinin ciddiyetle ele alınması gerektiğini" söyledi.

Sol Parti lideri Bernd Riexinger de "Alman hükümetinin Erdoğan'ın yıkıcı politikalarına izin vermemesini" isteyerek Patriot sistemlerinin Türkiye'den çekilmesi ve ayrıca Türkiye'ye silah satışının da durdurulmasını gerektiğini savundu.

Alman birlikleri 2,5 yıl önce Suriye'den gelebilecek olası saldırılara karşı NATO misyonu çerçevesinde Patriot savunma sistemleriyle birlikte Türkiye'ye konuşlanmıştı. Patriot misyonunun görev süresi önümüzdeki yılın ocak ayında sona eriyor.

Ayrıca Alman Ordu Mensupları Birliği Başkanı Andre Wüstner de Alman askerlerinin öngörülen takvimden önce çekilmesini talep ederek bunun tabu olmaması gerektiğini ifade etti.