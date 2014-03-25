‘Alman askerleri Türkiye’de kalacak’



Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Kahramanmaraş'ta konuşlanmış olan Patriot birliğinde görevli Alman askerlerini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Suriye'deki krize çözüm bulunması için uluslararası toplumun daha fazla çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Misyonu ittifak dayanışmasının parlak bir örneği olarak nitelendiren von der Leyen, Soğuk Savaş dönemine atıfta bulunarak “Biz, ne kadar dayanışma içinde olduğumuzu ve yardım edilmesinin ne anlama geldiğinizi çok iyi biliyoruz” dedi.

Son günlerde uluslararası toplumun dikkatinin Ukrayna’daki krize yoğunlaştığına işaret eden von der Leyen, Suriye'deki iç savaşa olan ilginin azalmaması uyarısında bulundu.

Von der Leyen, uluslararası toplumun Suriye'de acı çeken insanlara karşı borçlu olduğunu ve yaşanan anlaşmazlığa çözüm arayışlarının da sürmesi gerektiğini ifade etti.

Alman Bakan, Türkiye'nin komşusu Suriye'deki çatışmanın herkesin gündemin üst sıralarına alması gereken bir konu olduğunu belirtti.

NATO misyonu çerçevesinde Ocak 2013'te Almanya, ABD ve Hollanda'ya ait Patriot füzeleri Türkiye'ye konuşlandırılmıştı. Suriye'den gelebilecek tehditlere karşı Türkiye'nin talebiyle yerleştirilen Patriot füze savunma sistemleri şimdiye dek kullanılmadı.