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Dünya

Alman askerleri Afganistan'dan çekiliyor BERLİN (A.A)

26 Ocak 2012 22:54

-Alman askerleri Afganistan'dan çekiliyor BERLİN (A.A) - 26.01.2012 - Alman Federal Meclisi, Alman askerlerinin Afganistan'dan çekilmeye başlamasıyla ilgili hükümet kararını büyük çoğunlukla kabul etti. Meclisin kabul ettiği karara göre, 1 Şubat'tan itibaren Afganistan'da en fazla 4 bin 900 asker bulundurulacak. Bu sayı daha önce 5 bin 350'ydi. Bu üst sınır gelecek yılın başına kadar 500 daha azaltılacak. Meclisteki oylamaya katılan Başbakan Angela Merkel, daha sonra Başbakanlığa geçerek yabancı misyon şeflerini geleneksel yeni yıl kabulünde ağırladı.

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