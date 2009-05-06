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Dünya

Alman askerleri 1 yıl daha Kosova'da olacak

06 Mayıs 2009 18:14

Almanya'da kabine, Alman askerlerinin 1 yıl daha Kosova'da kalmasını kararlaştırdı.

Kabinenin 1999 yılından bu yana 11. kez aldığı Alman askerlerinin görev süresini uzatma kararının Alman federal meclisinde Mayıs sonunda büyük çoğunlukla kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Alman askerlerinin görev süresinin uzatılmasının yaklaşık 156 milyon avroya mal olacağı tahmin ediliyor.

Hükümet sözcü yardımcısı Thomas Steg, bugün başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, NATO komutasındaki KFOR barış gücünde görev yapacak Alman askerlerinin sayısının daha önce 8500 olarak öngörülen üst sınırının 3500'e düşürüleceğini, şu sıralar Kosova'da 2300 Alman askerinin görev yaptığını belirtti.

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