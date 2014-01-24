Alman askerler kadınlardan şikayetçi



Alman ordusunda yapılan bir araştırma, erkek askerlerin kadın meslektaşlarına yönelik eleştirilerinin arttığını gösteriyor. Özellikle kadınların fizikî zorlanma gerektiren işlere ya da cephedeki sert koşullara uygun olmadıkları, dolayısıyla ordunun kadınlar nedeniyle çarpışma gücünden kaybettiği şikâyeti dile getiriliyor.

Alman ordusuna bağlı Askerî Tarih ve Sosyal Bilimler Merkezi'nin yaptırdığı araştırmanın yazarı Gerhard Kümmel, ankete katılan askerlerin yüzde 14,5'i tümden kadınların askere alınmasına karşı çıkarken, yüzde 56,6’lık kesimin kötüye doğru gidişten şikâyet ettiğini belirtti. Bu da şikâyetlerin 2005 yılında düzenlenen ankete göre yüzde 5 oranında arttığı anlamına geliyor.

Savunma Bakanı da kadın!

Alman ordusunda şu an 18 bin 500 kadın görev yapıyor. Yeni koalisyon hükümetiyle birlikte göreve gelen ilk kadın Savunma Bakanı, yedi çocuk annesi Ursula von der Leyen ise kadınların orduya daha iyi entegre edilmesi ile aile ve kariyerin bir arada yürütülebilmesini kolaylaştırma hedefini açıklamış, “Ordunun sayıları giderek artan kadın ordu mensuplarından nasıl fayda sağladığını daha iyi görünür hale getirmeliyiz. Alman ordusunun en iyi beyinlere ihtiyacı var ve bu en iyi beyinler arasında erkekler kadar kadınlar da var” demişti.

Avrupa Adalet Divanı'nın kararının ardından 2001 yılından bu yana kadınlar Alman ordusunda her alanda görev yapabiliyor. Öncesinde kadınlar silah altına alınmıyordu. Alman ordusunda kara, hava ve deniz kuvvetlerinde kadın oranının yüzde 15'e çıkarılması hedefleniyor. Sıhhî alanda ise şu an yüzde 42 olan oranın yüzde 50'ye yükseltilmesi isteniyor.