Alman askerler 94 yıl sonra bulundu

T24 - Birinci Dünya Savaşı’nda cephede ölen 21 Alman askerinin kemikleri, 94 yıl sonra bozulmadan kalan yeraltı sığınağının içinden çıkarıldı.

90 metrelik tünel, Fransa’nın Alsace bölgesindeki Carspach kasabasında ortaya çıkarıldı. 34 asker, 1918 yılında yerin altı metre derinliğindeki tünelin üzerinde düşen bomba sonucu hayatını kaybetti. 24 tanesinin kemikleri aradan geçen yaklaşık 100 yılın ardından birçok eşya ile beraber bulundu.

Fransız arkeologlar, Birinci Dünya Savaşı’nın batı cephesini oluşturan bölgede yaptıkları kazılarda, şu ana kadar 13 askerin kemiklerine tamamen ulaşmayı başarırken, sekiz tanesinin kemikleri kazı alanının çökme tehlikesi nedeniyle toprağın altında bırakıldı.

Arkeologlar, bazı askerlerin ayakta, diğerlerinin ise ranzalarında uzanır bir halde bulunduğunu belirtti. Askerlerden bir tanesi ise merdivenlerin üzerine yığılmış bir şekilde bulundu.

Eşyaları bulundu

Arkeologlar, askerlere ait bot, miğfer, silah, şarap şişeleri, gözlükler, cüzdanlar, sigara kutuları ve cep defterleri gibi birçok eşya buldu.

Siperden ayrıca, bir keçiye ait kemikler de çıkarıldı. Arkeologlar, siperin altındaki tünel ve içindeki çok sayıda eşyanın bugüne kadar bozulmadan kalmasını, hava, güneş ve suyun toprağın altına erişememesinden kaynaklandığını belirtti.

Arkeolog ekibinde yer alan Michael Landolt, kazı alanını “küçük bir Pompeii”ye benzetti. Landolt, “Tıpkı Pompeii’deki gibi, insan kalıntılarını ölmüş oldukları anı yansıtan bir şekilde bulduk” dedi.

İtalya’nın antik Pompeii kentinde, 79 yılında Vezüv yanardağının patlaması sonucu yerel halk lavların altında kalarak can vermiş, bedenleri 1700 yıl sonra yapılan kazılarda ortaya çıkmıştı.

Landolt, tünelde bulunan eşyaların laboratuara götürülüp toprak, pas ve kirden temizleneceğini, ardından inceleneceğini söyledi.

Almanların kazılarda ortaya çıkarılan 90 metre uzunluğundaki yeraltı tüneli.

Teğmenleriyle öldüler

Ölen Alman askerlerinin 94’üncü Yedek Piyade Alayı’nda görev aldıkları ifade edildi.

Kimlikleri tespit edilen askerlerin en yaşlısı 37 yaşındaki Teğmen August Hutten. Diğer askerlerden bazıları 20 yaşındaki Er Martin Heidrich ve 22 yaşındaki Er Harry Bierkamp.

Siperleri kendilerine 94 yıl boyunca mezar olan askerlerin isimlerinin, Almanya’daki Illfuth mezarlığında yazılı olduğu öğrenildi.

Kemikler Almanya'ya teslim edildi

Fransa, askerlere ait kemikleri Almanya Savaş Mezarlıkları Komisyonu’na teslim etti. Kemiklerin, Illfurth mezarlığına gömüleceği belirtildi.

Askerlerin öldüğü yeraltı sığınağı 500 asker barındıracak büyüklükte ve 16 çıkışa sahip. Sığınağın içinde ısıtma sistemi, telefon hatları, ranzalar ve dışarı su boşaltmak için pompa bulunuyordu.

Fransızlar, sığınağın olduğu bölgeye 18 Mart 1918’de saldırı başlattı. Sığınak, havadan atılan bombalarla yerle bir oldu.