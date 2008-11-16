Alman askeri iyi çalışmış!

Afganistan'daki 3 bin 600 Alman askeri geçen yıl 1 milyon litre bira 70 bin litre şarap tüketmiş



Almanya’nın Afganistan’daki askerlerini alkolle teselli ettiği ortaya çıktı. Alman Savunma Bakanlığı, geçen yıl Afganistan’daki 3 bin 600 askerin 1 milyon litre bira, 70 bin litre şarap ve köpüklü Alman şarabı ‘sekt’ içmelerine izin vermiş. Bu da bir askerin yılda yaklaşık 278 litre bira ve 19 litre şarap tükettiği anlamına geliyor. 2008’in ilk altı ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre kamplara yüzde 3.5 daha fazla içki sevk edildi. Alkol Tacikistan’dan kamplara getirilip satılıyor.



Bakanlığın rakamları Alman kamuoyunu şoke ederken, gazeteler ‘Anavavan için iç’ ve ‘Bundeswehr’in (Federal Silahlı Kuvvetleri) sarhoşları’ manşetleriyle meseleye parmak bastı. Askerleri zor koşullarda cephede tutabilmek ve yeni asker alımlarını cazip kılmak için böyle bir yol seçildiği yorumları yapıldı.

Parlamentonun Afgan misyonunun bir yıl uzatıp, asker sayısına 900 ilave kararını onayladığı ve birliklerin Taliban’ın güçlü olduğu güneye kaydırılmasının tartışıldığı bir dönemde, su gibi içki tüketen askerlerin profesyonel iş yapıp yapamayacakları sorusu da ortaya atıldı.



Afganistan’da Amerikan askerlerine alkol yasakken, Britanya ordusu aktif görev dışında kısmen izin veriyor. NATO’dan ‘Bazıları bira içerken, ötekiler canlarını riske atıyor’ eleştisi alan Alman Savunma Bakanlığı, bir askere ‘günde iki şişe’, yani yaklaşık 1 litre sınırını aşmadıkları savunmasını yaptı.



İçkileri Alman polisi, diplomatlar ve gazeteciler de tüketiyor. Dışişleri Sözcüsü Jens Plötner ise bundan patronu Frank-Walter Steinmeier’in de kısmen sorumlu olduğunu “Afganistan’ı ziyaret ettiğinde bir-iki kutu deviriyor” sözleriyle dile getirdi. Daha önce askerlerin yüzde 70’inin sigara tiryakisi, yüzde 10’unun da aşırı şişman olduğunu rapor edilmişti. (Guardian, Washignton Post)

