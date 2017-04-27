Alman asker terör saldırısı şüphesiyle gözaltında

Alman Ordusu’ndan bir askerin kendisine Suriyeli sığınmacı süsü verdiği, sahte isimle iltica başvurusunda bulunanlara verilen haklardan yararlandığı ve bir terör saldırısı planladığı bildiriliyor.

Frankfurt Savcılığı sözcüsü Nadja Niesen, 28 yaşındaki üsteğmenin Bavyera Eyaleti’ndeki bir sığınmacı kayıt merkezinde kendisini Suriyeli sığınmacı olarak kaydettirdiğini, geçici koruma statüsü kazandıktan sonra sığınmacı yurduna yerleştirildiğini ve ardından sığınmacılara yapılan para yardımından da faydalandığının tespit edildiğini açıkladı.

"Yabancı düşmanlığı şüphesi”

Bu sıra dışı soruşturmayı yürüten yetkililer, sahte ismi sayesinde asker maaşının yanı sıra bir de sığınmacı olarak maddi yardım alan askerin yabancı düşmanı bir saldırı hazırladığı şüphesi üzerinde duruyor.

Asker hakkında şu ana kadar toplanan bilgiler ışığında zanlının yabancı düşmanı ve aşırı sağcı görüşte olduğu ihtimaline ağırlık veriliyor.

Fransa’nın Illkirch kentinde görevli olan üsteğmenin, bu yılın Ocak ayı sonunda Avusturya’nın başkenti Viyana'daki havalimanında güvenlik kontrolünden geçmeden önce bir silahı tuvalette sakladığı sırada dikkatleri üzerine çektiği, daha sonra takibe alındığı ve 3 Şubat’ta silahı sakladığı yerden almaya çalışırken Avusturyalı yetkililer tarafından yakalandığı bildiriliyor.

Askere yardımcı olmakla suçlanan 24 yaşındaki bir öğrencinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Alman Federal Suç Dairesi (BKA), Hessen ve Bavyera polis teşkilatları ile Avusturya ve Fransa emniyetinden toplam 90 polisin çarşamba günü Almanya, Avusturya ve Fransa’da zanlıların bağlantılı olduğu konut ve Alman Ordusu’na ait binalarda arama yaptığı, bu operasyonlarda silah, cephane, çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve yazılı belgeye el konulduğu bildiriliyor.

"Arapça bilmiyor”

Frankfurt Savcılığı sözcüsü Niesen, üsteğmenin Arapça bilmemesine rağmen kendisini nasıl Suriyeli sığınmacı olarak kaydettirdiğinin henüz kendileri için de bir muamma olduğunu, zanlıların, çeşitli silahlarla yabancı düşmanı bir saldırı hazırlığı yapmaya hazırlandıklarının tahmin edildiğini, ancak somut saldırı hedefleri konusunda şu ana kadar bilgi sahibi olmadıklarını kaydetti.

Niesen zanlıların şiddet suçu planlamak, silah yasasını ihlal etmek ve dolandırıcılıkla suçlandıklarını kaydetti.

Yeşiller olayın aydınlatılmasını istiyor

Alman Ordusu'na mensup bir askerin gözaltına alınmasının ardından Yeşiller Partisi, olayın arkasında bir suç şebekesi olup olmadığının ortaya çıkarılmasını talep etti.

Partinin Federal Meclis Grubu İçişleri sözcüsü Irene Mihalic, olayın arkasında aşırı sağcılar tarafından sığınmacılara yıkılacak saldırı planlarının olup olmadığının en kısa zamanda gün ışığına çıkarılması gerektiğini söyledi.

Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ise, gözaltına alınan asker ile ilgili bir açıklama yapmayacağını belirtti. AB Savunma Bakanları toplantısı için Malta'da bulunan von der Leyen, savcılığın soruşturması devam ettiği için bir yorum yapamayacağını kaydetti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa, AÜ/GA