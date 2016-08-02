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Dünya
Deutsche Welle

Alman Anayasa Mahkemesi'nden düşünce özgürlüğü vurgusu

Almanya Anayasa Mahkemesi, komedyen Böhmermann ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında da dava konusu olan 'aşağılayıcı eleştiri' hakkındaki kararını verdi.

02 Ağustos 2016 20:22


Almanya Anayasa Mahkemesi yargıçları, 'aşağılayıcı eleştiri' konusunda mahkemeye intikal eden dava hakkındaki kararında düşünce özgürlüğünün önemine atıfta bulundu. Davayı Anayasa Mahkemesi'ne 'aşağılayıcı eleştiride' bulunduğu gerekçesiyle para cezasına çarptırılan bir avukat taşımıştı.

Dava konusu olan tartışmada, söz konusu avukat bir gazeteciye açıklamasında bir kadın savcı hakkında 'ruh hastası', 'deli', 'aşağılık, kötü ve aptal' tabirlerini kullanmıştı. Savcı, söz konusu avukat hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve hakarete uğradığını iddia etmişti. Berlin Eyalet Mahkemesi de, avukatın bu ifadelerini 'aşağılayıcı eleştiri' olarak değerlendirmiş ve avukatı para cezasına çarptırmıştı.

Ancak Karlsruhe'de bulunan Alman Anayasa Mahkemesi, Berlin Eyalet Mahkemesi'nin bu ifadeleri 'aşağılayıcı eleştiri' kapsamında değerlendirmemesi gerektiğine hükmetti. Mahkemenin kararına göre, Berlin mahkemesinin düşünce özgürlüğü ile kişisel hakların ihlâli arasındaki çizginin aşılıp aşılmadığını yeniden değerlendirmesi ve yeniden bir hükme varması gerekiyor.

Erdoğan ile Böhmermann arasında dava konusu

'Aşağılayıcı eleştiri' kavramı son dönemde programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında küfürlü ifadeler içeren bir şiir okuduktan sonra hakkında Erdoğan'ın avukatları tarafından suç duyurusunda bulunulan Alman komedyen Jan Böhmermann ile gündeme gelmişti. Böhmermann'ın avukatı mahkemenin müvekkili aleyhinde bir karar vermesi durumunda Anayasa Mahkemesi'ne başvurabileceklerini açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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