Alman Anayasa Mahkemesi'nden Avrupa'yı rahatlatan karar

T24 - Alman Anayasa Mahkemesi, Almanya'nın Euro Bölgesi kurtarmalarına katkıda bulunmasını hukuka uygun buldu.



Almanya'da Anayasa Mahkemesi, Yunanistan ve Portekiz gibi borç krizine giren ülkelere Almanya'nın sağladığı mali yardımların yasal olup olmadığı konusunda hükmünü açıkladı.



Alman Anayasa Mahkemesi Almanya'nın Euro Bölgesi kurtarmalarına katkıda bulunmasının engellenmesini talep eden davaları reddetti. Mahkeme, mali yardımı hukuka uygun buldu.



Ancak mahkeme Alman hükümetinin herhangi bir yardım kararı almadan önce bütçe komisyonunun onayını alması gerektiğini belirtti.



Anayasa Mahkemesi bu katkının hukuk dışı olduğuna karar verseydi, Euro Bölgesi'ndeki borç krizi ile mücadele stratejisi riske girecekti. Bu da Euro'nun geleceğiyle ilgili belirsizliğe neden olacaktı.





Euro ve borsalara moral



Mahkemenin kararının ardından Euro, dolar karşısında 1,4071'den 1,4137'ye kadar yükseldi. Avrupa borsalarındaki yükselişler yüzde 3'e yaklaştı. İMKB'de de yüzde 1'in üzerinde artış var.





