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Dünya

Alman Adalet Bakanı: Tacizciler sığınmacıysa sınır dışı edilebilir

“Failler iğrenç eylemlerinden dolayı cezalandırılmalı”

07 Ocak 2016 13:07

Almanya Adalet Bakanı Heiko Mass, Köln ana tren garında yeni yıl kutlamaları sırasında çok sayıda kadının Kuzey Afrika ve Ortadoğu kökenli olduğu iddia edilen bir grup erkek tarafından cinsel tacize uğraması üzerine taciz olayına karışanların sığınmacı olduklarının ortaya çıkması durumunda sınır dışı edilebileceklerini söyledi. Mass, Kim şayet kendisini bizim düzenimiz ve kanunlarımızın üzerinde görüyorsa, nereden geldiğine bakılmaksızın cezalandırılmalı” ifadelerini kullandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre olayın üzerine titizlikle gidilmesi gerektiğini ifade eden Maas, “Failler iğrenç eylemlerinden dolayı cezalandırılmalı” dedi. Maas, faillerin cezalandırılmasının mağdurlara karşı görevleri olduğunu vurguladı.

Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere  dün yaptığı açıklamada, suça karışan sığınmacıların cezalandırılmaları gerektiğini ifade etmişti. Almanya’da üç yılın üzerindeki cezaların sığınma başvurularını etkilediğini hatırlatan bakan de Maiziere,”Bunu değiştirip değiştirmeyeceğimizi konuşmamız gerekiyor. Ağır suç işleyenlerin Almanya’dan sınır dışı edileceklerini hesaplamaları gerekir” dedi.

 

Die Welt gazetesine konuşan SPD Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner ise, ”Almanya’da kimden gelirse gelsin organize suçlarla mücadele için ne sığınmacılar yasasında ne de Cenevre Sığınmacılar Sözleşmesi’nde değişikliğe ihtiyacımız var” diyerek sığınmacıların kolayca sınırdışı edilmelerine karşı çıktı. “Beklentiler doğrultusunda sürekli değişikliğe gitmek doğru bir yönetim tarzı değil” diyen Stegner, İçişleri Bakanı De Maiziere’yi eleştirdi.

 

Hıristiyan Birlik Partileri İçişleri Sözcüsü Stephan Meyer (CDU) ise sadece sığınmacıların değil, suça karışan yabancıların da sınır dışı edilmeleri gerektiğini söyledi.

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