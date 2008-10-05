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Dünya

Alman "Berliner Morgenpost" gazetesi İstanbul'u tanıttı

Alman "Berliner Morgenpost" gazetesi, İstanbul'un tanıtımını yaptı. Yazıda, "İstanbul, büyüme açısından Avrupa'nın en heyecan verici ülkesi" denildi.

05 Ekim 2008 03:00

Alman "Berliner Morgenpost" gazetesi, İstanbul'un tanıtımını yaptı. Yazıda, "İstanbul, büyüme açısından Avrupa'nın en heyecan verici ülkesi" denildi.

Gazetenin seyahat sayfalarında "İstanbul İçin Öncelik" başlığıyla yayımlanan yazıda, İstanbul'un Berlin'in kardeş kentlerinden biri olduğu hatırlatılarak, bu iki metropolün birbirine benzediği, her şeyin mükemmel olmadığı, ancak her iki kentin de kendine özgü özellikleriyle insanları büyülediği belirtildi.

İstanbul'un ekonomik büyüme açısından Avrupa'nın en dinamik, dünyanın da en heyecan verici şehirlerinden biri olduğu kaydedilen yazıda, İstanbul'un tarihiyle sayısız geleneğe ve aynı zamanda modern bir yaşam stiline sahip olduğu ifade edildi.

Yazıda, İstanbul'un modern bar, kafe, alışveriş ve eğlence merkezlerinin olduğu semtlerinin bulunduğu kaydedildi.

Yazıda ayrıca, Almanya'dan İkinci Dünya Savaşı sırasında kaçarak Türkiye'ye sığınanlar arasında, Berlin eyaletinin ilk Başbakanı Ernst Reuter ile besteci Paul Hindemith gibi çok sayıda tanınmış kişinin bulunduğu hatırlatıldı.

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