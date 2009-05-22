Allofs: Mesut daha iyi oynayabilirdi



Alman Birinci Ligi takımlardan Werder Bremen'in teknik menajeri Klaus Allofs, İstanbul'da Shakhtar Donetsk'e karşı 2-1 yenildikleri UEFA Kupası finalinde Mesut'un daha iyi bir oyun sergilemesini beklediğini, ancak bekleneni vermediği için kendisine kızgın olmadığını söyledi.



Werder Bremen Teknik Menajeri Klaus Allofs, spor dergisi Kicker'e yaptığı açıklamada, UEFA Kupası'nın finalinde bir çok oyuncunun çok heyecanlı olduğunu ve seviyelerinin altında kaldığını belirterek, ''Mesut bu konuda iyi bir örnek. Mesut daha iyi oynayabilirdi, ancak ona kızgın olamam. Bundan ders çıkartması bir futbolcunun gelişimine dahildir'' şeklinde konuştu.



Karşılaşmayı tüm oyuncularla birlikte iyi bir şekilde oynamaları durumunda kazanabileceklerinden emin olduğunu, ancak Diego, Mertesacker ve Almeida'nın yokluğunu dolduramadıklarını ifade eden Allofs, maçın skorunun, genç oyuncuların bu özel durumun altından kalkamadıklarını gösterdiğini kaydetti.



Allofs, Diego'un transferi konusunda da, henüz daha hiç bir şeyin sonuçlanmadığını, takımdan ayrılması durumunda önemli bir dönemin sona ereceğini, ancak takım olarak bunu kaldırabileceklerini sözlerine ekledi.



