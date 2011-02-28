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Dünya

ALLİOT MARİE'NİN YERİNE JUPPE PARİS (A.A)

28 Şubat 2011 01:40

-ALLİOT MARİE'NİN YERİNE JUPPE PARİS (A.A) - 27.02.2011 - Yılbaşında Tunus'ta yaptığı tatil sırasında ülkenin devrik lideri Zeynelabidin Bin Ali'nin tedarik ettiği özel jete binmek ve halk isyanı sırasında Bin Ali ile görüşmekle suçlandığı için istifa eden Fransa Dışişleri Bakanı Michele Alliot-Marie'nin yerine, Alain Juppe atandı. Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin makamından yapılan açıklamada, eski başbakan ve savunma bakanlarından 65 yaşındaki Alain Juppe'nin, Dışişleri Bakanlığına atandığı bildirildi. Alliot-Marie'nin öğleden sonra istifa mektubunu vermek için Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile görüşmesinin ardından,hükümet kaynakları, Alliot-Marie'nin yerini Savunma Bakanı Alain Juppe'nin almasının beklendiğini açıklamıştı. İstifa eden Marie'nin ailesinin Tunuslu bir iş adamıyla yaptığı ticari alışverişin ortaya çıkması da muhalefet ve basının sert eleştirilerine yol açmıştı.

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