-ALLİOT MARİE İSTİFA ETTİ PARİS (A.A) - 27.02.2011 - Yılbaşında Tunus'ta yaptığı tatil sırasında Tunus'un devrik lideri Zeynelabidin Bin Ali'nin tedarik ettiği özel bir jete binmek ve halk isyanı sırasında Bin Ali ile görüşmekle suçlanan Fransa Dışişleri Bakanı Michele Alliot-Marie, istifa etti. Alliot-Marie, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye gönderdiği mektupta, istifa etme kararı aldığını belirterek, bir kusurunun bulunmadığına inandığını vurguladı. "Sevgili Nicolas" diye başlayan mektupta, istifasının kabul edilmesini istediğini bildiren Alliot-Marie, birkaç haftadır siyasi ve medyatik saldırıların hedefinde olduğunu, ailesinin de yıpratıldığını ifade etti. Alliot-Marie'nin öğleden sonra istifa mektubunu vermek için Sarkozy ile görüştüğü belirtildi. Hükümet kaynakları, Alliot-Marie'nin yerini Savunma Bakanı Alain Juppe'nin almasının beklendiğini açıkladı. Fransız bakan, yılbaşında Tunus'a tatil için yaptığı ziyaret sırasında Tunus'un devrik lideri Zeynelabidin Bin Ali'nin tedarik ettiği özel bir jete binmek ve halk isyanı sırasında Bin Ali ile görüşmekle suçlanmıştı. Bakanın ailesinin Tunuslu bir iş adamıyla yaptığı ticari alışverişin ortaya çıkması da muhalefet ve basının sert eleştirilerine yol açmıştı.