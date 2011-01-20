Allianoi'de bir skandal daha

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Allianoi Girişim Grubu Sözcüsü İffet Diler, kilisenin baraj gövdesinin batısındaki parselde, 2002-2003 yılında yapılan kazıda ortaya çıkarıldığını belirterek, şöyle konuştu: “Zeytinlik sahibinin uyarısı sonrasında, dönemin Bergama Müze Müdürü ve Allianoi Kazı Başkanı Ahmet Yaraş o alana bakmış ve Geç Antik Çağ’a ait bir kilise yapısı olduğunu belirlemişti. Kazıyla ortaya çıkartıldı. Şimdi o alana su geliyor. Üzerini kapatmayı unutmuşlar ya da raporları doğru dürüst okumadıkları için bilmiyorlar. Üzeri kumla kapatılması ihalesi verilirken, ‘kazı yapılmış alanlar’ diye geçiyor. Trajikomik bir durum.”