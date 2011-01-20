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Allianoi'de bir skandal daha

M.Ö. 7-8’inci yüzyıla tarihlenen Bizans dönemine ait kilisenin kumla kapatılmadığı belirlendi...

20 Ocak 2011 02:00

T24 - Yortanlı Barajı’nın suları altında kalacak olması nedeniyle koruma amacıyla kumla kapatılan Allianoi’de, gölet alanının tam ortasında bulunan, M.Ö. 7-8’inci yüzyıla tarihlenen Bizans dönemine ait kilisenin kumla kapatılmadığı belirlendi. 

Allianoi'de tarihi skandalAllianoi Girişim Grubu Sözcüsü İffet Diler, kilisenin baraj gövdesinin batısındaki parselde, 2002-2003 yılında yapılan kazıda ortaya çıkarıldığını belirterek, şöyle konuştu: “Zeytinlik sahibinin uyarısı sonrasında, dönemin Bergama Müze Müdürü ve Allianoi Kazı Başkanı Ahmet Yaraş o alana bakmış ve Geç Antik Çağ’a ait bir kilise yapısı olduğunu belirlemişti. Kazıyla ortaya çıkartıldı. Şimdi o alana su geliyor. Üzerini kapatmayı unutmuşlar ya da raporları doğru dürüst okumadıkları için bilmiyorlar. Üzeri kumla kapatılması ihalesi verilirken, ‘kazı yapılmış alanlar’ diye geçiyor. Trajikomik bir durum.”


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