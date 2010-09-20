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ALLIANOI İÇİN ZİNCİRLİ EYLEM BERGAMA (A.A)

20 Eylül 2010 12:28

-ALLIANOI İÇİN ZİNCİRLİ EYLEM BERGAMA (A.A) - 20.09.2010 - Allianoi Antik Kenti'nin üzerinin kumla kapatılması çalışmalarını protesto etmek isteyen bir grup Doğa Derneği üyesi, kendilerini antik kentin içinde vince zincirledi. Doğa Derneği Başkanı Güven eken ve beraberindeki 6 kişi, erken saatlerde çalışma alınına girerek, antik kentin üzerinin kumla kapatılması çalışmalarını protesto amacıyla kendilerini vince zincirledi. Grup ellerinde ''Allianoi'de hukuk dışı kültür katliamına hayır'' yazılı pankartlar taşıdı.  Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde, gruba eylemin yasal olmadığı ve sonlandırılması gerektiği belirtildi ancak Dernek Başkanı Eken, ''Burada tarih katliamı var. Eylemimiz sürecek'' karşılığını verdi. Öte yandan bölgede çadır kurup bekleyen Allianoi Girişim Grubu Dönem sözcüsü İffet Diler ile 30 arkeolog ve mühendisin, çadırları toplayarak Paşa köyüne yerleştikleri öğrenildi.  Antik kentte bekleyiş sürüyor.

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