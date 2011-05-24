T24- Eski Şili Devlet Başkanı Salvador Allende'nin mezarı açıldı. Allende'nin Pinochet darbesi sırasında öldürülüp öldürülmediği 38 yıl sonra ortaya çıkacak.





Şili'nin eski Sosyalist Devlet Başkanı Salvador Allende´nin, 11 Eylül 1973´deki darbe günü öldürüldüğünün mü yoksa intihar mı ettiğinin tespit edilebilmesi için başlatılan adli bir soruşturma çerçevesinde, mezarı açılarak cenazesi çıkarıldı.



Şili´de 1970´de devlet başkanlığına seçimle gelen ilk sosyalist devlet başkanı Allende, 11 Eylül 1973'te General Augusto Pinochet tarafından yapılan askeri darbe sırasında silahlı kuvvetler tarafından bombalanan Santiago Moneda'daki devlet başkanlığı sarayında vurularak ölmüştü. Ölümüne neden olan silah ve mermiler hiçbir zaman bulunamazken, dul eşi ve kızları Allende´nin cenazesini hiç görmemişti.

Salvador Allende'nin kızı senatör Isabel Allende, ailesi adına babasının ölümünün aydınlatılması için 16 Nisan 2011'de mahkemeye başvurmuş ve otopsi yapılmasını istemişti. Şili resmi tarihinde Allende'nin askerlerin devlet başkanlığı sarayına baskını sırasında teslim olmaktansa intihar ettiği kabul ediliyordu.

Ordu o dönemde otopsiyi kendisi yapmış ve cenazeyi mühürlü bir tabut içinde Allende'nin eşine teslim etmişti. Şili'de şu anda bağımsız bir yargıç öncülüğünde, Pinochet döneminde öldürülen diğer yüzlerce siyasi muhalifin ölümüyle ilgili soruşturma yürütülüyor.