-ALLEN IVERSON SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ İSTANBUL (A.A) - 09.11.2010 - Beşiktaş Cola Turka'nın yeni transferi NBA yıldızı Allen Iverson sağlık kontrolünden geçti. Iverson'a yeni takımına katılmadan önce Fulya'daki Acıbadem Hastanesi'nde sağlık kontrolleri yapıldı. ABD'li oyuncu sağlık kontrolleri sırasında görüntü alınmasını istemeyince, hastane girişinde kurulan Acıbadem panosu önünde başhekim Doç. Dr. Reha Baran ile birlikte medya mensuplarına poz verdi. Medyaya verilen görüntünün ardından Iverson'un sağlık kontrollerine devam edildi.