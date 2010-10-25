Allen Iverson Beşiktaş Cola Turca'da

NBA'in en önemli oyun kurucularından birisi olarak gösterilen Allen Iverson'ın Beşiktaş Cola Turka ile prensipte anlaştığı ve bu hafta içinde sözleşme imzalamasının beklendiği bildirildi.

Yahoo Sports'a bilgi veren konuya yakın kaynaklar, 2 yıl için 4 milyon dolarlık kontrat teklif edilen Iverson'ın 6 Kasım'daki Bornova Belediyesi maçında sahada olmasının beklendiğini belirtti.

Kaynakların verdiği bilgiye göre, bu hafta içinde sözleşme imzalayacak olan 35 yaşındaki ABD'li yıldız, 31 Ekim'e kadar takıma katılmış olacak.

İmzalanacak sözleşmede, Iverson'ın sezon sonunda ayrılmasına olanak sağlayacak bir madde bulunacak, ancak yıldız oyuncu sezon bitmeden kulüpten ayrılamayacak.

Türkiye'ye transferi bir süredir gündemde olan yıldız basketbolcunun son kararını dün oynanan Beşiktaş Cola Turka-Banvit maçını internetten izledikten sonra vereceği bildirilmişti. Iverson'ın bu maçta edindiği olumlu izlenimler neticesinde Beşiktaş Cola Turka'nın teklifini kabul ettiği belirtiliyor.

Iverson geçen sezon NBA'de 3 maça çıktığı Memphis Grizzlies'ı teknik kadroyla tartışarak terk etmişti. Daha sonra transfer olduğu eski takımı Philadelphia 76ers'ta 13.9 sayı ortalamasıyla 25 maç oynamış ancak buradan da ailevi sorunlar nedeniyle ayrılmıştı.



