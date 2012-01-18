-Allavi: Yeni bir lidere ihtiyaç var BAĞDAT (A.A) - 18.01.2012 - Irak'taki Sünni destekli El Irakiye Bloku lideri İyad Allavi savaştan tahrip olmuş ülkelerinin mezhep ayrılıklarından dolayı da bölünmemesi için yeni bir lidere ihtiyacı olduğunu söyledi. İyad Allavi gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesinin ardından ülkenin parçalara bölünmemesi için ya yeni bir başbakana ya da yeni bir seçime ihtiyaç olduğunu belirtti. Allavi, Irak Başbakanı Nuri El Maliki'yi de Sünni liderleri hedef gösterip siyasi krizi tetiklemekle suçladı. Başbakan Nuri El Maliki, 17 Aralık'ta meclise gönderdiği talepte, Başbakan Yardımcısı Salih El Mutlak'ın dokunulmazlığının kaldırılmasını istemesi üzerine aynı gün Irakiye Bloku meclisteki üyeliğini askıya aldığını açıklamıştı. Gerginliğin artmasından sonra Mutlak, 19 Aralık'ta hükümetteki Irakiye üyesi bakanların Bakanlar Kurulu toplantılarını boykot ettiğini açıklamıştı.