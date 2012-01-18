T24 LogoT24 Logo
Dünya

Allavi: Yeni bir lidere ihtiyaç var BAĞDAT (A.A)

18 Ocak 2012 17:48

-Allavi: Yeni bir lidere ihtiyaç var BAĞDAT (A.A) - 18.01.2012 - Irak'taki Sünni destekli El Irakiye Bloku lideri İyad Allavi savaştan tahrip olmuş ülkelerinin mezhep ayrılıklarından dolayı da bölünmemesi için yeni bir lidere ihtiyacı olduğunu söyledi. İyad Allavi gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesinin ardından ülkenin parçalara bölünmemesi için ya yeni bir başbakana ya da yeni bir seçime ihtiyaç olduğunu belirtti. Allavi, Irak Başbakanı Nuri El Maliki'yi de Sünni liderleri hedef gösterip siyasi krizi tetiklemekle suçladı. Başbakan Nuri El Maliki, 17 Aralık'ta meclise gönderdiği talepte, Başbakan Yardımcısı Salih El Mutlak'ın dokunulmazlığının kaldırılmasını istemesi üzerine aynı gün Irakiye Bloku meclisteki üyeliğini askıya aldığını açıklamıştı. Gerginliğin artmasından sonra Mutlak, 19 Aralık'ta hükümetteki Irakiye üyesi bakanların Bakanlar Kurulu toplantılarını boykot ettiğini açıklamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24