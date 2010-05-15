Allavi: Irak iç savaşa gidiyor

T24-



NTV'nin haberine göre, Allavi, İspanyol El Mundo gazetesine yaptığı açıklamada, ''Seçimlerden sonra çok tehlikeli yeni bir yobazlık dalgasının başlangıcına tanıklık ediyoruz ve her şey şiddetin tırmanışına doğru yol aldığımızı gösteriyor. Sadece başlangıçtayız, ama şiddet devam ederse iç savaşa sürükleniriz. Ve bu kez ABD gitmeye hazırlanıyor, arabuluculuk edecek uluslararası kuvvet de olmayacak'' ifadesini kullandı.



Sokaklarda 2006'dakinden çok daha korkunç şiddet olaylarının meydana geleceğini düşündüğünü ifade eden Allavi, ''Mümkün olan en hızlı biçimde hükümeti kurmalıyız çünkü bu durumun uzamasına izin veremeyiz'' açıklamasında bulunacak, üniter bir hükümet kurabilmeyi ümit ettiğini kaydetti.



Allavi'nin listesi 7 Marttaki seçimlerde galibiyetle çıkmış, Başbakan Nuri El Maliki'nin parlamentoda 89 sandalye kazandığı seçimde 91 sandalye elde etmişti.



IRAK'TA ŞİDDET OLAYLARI





Bu arada Irak'ın Musul ve El Hadhar kentlerindeki son şiddet olaylarında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Musul'un batısında bir polis devriyesine el bombası atıldı, bir çocuk yaralandı. Kentin güneyinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması iki Irak askerinin yaralanmasına neden oldu.



El Hadhar kentinde de mayın patlaması sonucu bir çoban hayatını kaybetti.