'Allah ahirette yalancı hükümdarın yüzüne bakmaz' hadisini paylaşan Prof. Cerrah, YÖK'te sorgulanıyor

5 Mayıs 2014 tarihinde kişisel Twitter hesabından “Ahirette Allah’ın yüzüne bakamayacağı kişi yalancı hükümdardır” hadisini paylaştığı için hakkında soruşturma başlatılan Hukuk Etik ve Siyaset Araştırmaları (HESA) Başkanı Prof. İbrahim Cerrah, bugün YÖK’te sorgulamaya çekildiğini söyledi.
Twitter’dan açıklama yapan Prof. Cerrah, “Hadis okumak suretiyle, yıkıcı, bölücü eylemlerde bulunarak, kurumların huzurunu bozmakla suçlanıyorum. Hakkımdaki 8 ayrı suçlama ile YÖK’te yargılanıyorum” dedi.
Prof. Cerrah'ın paylaştığı söz konusu belge şöyle: