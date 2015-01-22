T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Allah ahirette yalancı hükümdarın yüzüne bakmaz' hadisini paylaşan Prof. Cerrah, YÖK'te sorgulanıyor

'Hadis okumak suretiyle, yıkıcı, bölücü eylemlerde bulunmakla suçlanıyorum'

22 Ocak 2015 15:25

5 Mayıs 2014 tarihinde kişisel Twitter hesabından “Ahirette Allah’ın yüzüne bakamayacağı kişi yalancı hükümdardır” hadisini paylaştığı için hakkında soruşturma başlatılan Hukuk Etik ve Siyaset Araştırmaları (HESA) Başkanı Prof. İbrahim Cerrah, bugün YÖK’te sorgulamaya çekildiğini söyledi.

Twitter’dan açıklama yapan Prof. Cerrah, “Hadis okumak suretiyle, yıkıcı, bölücü eylemlerde bulunarak, kurumların huzurunu bozmakla suçlanıyorum. Hakkımdaki 8 ayrı suçlama ile YÖK’te yargılanıyorum” dedi.

Prof. Cerrah'ın paylaştığı söz konusu belge şöyle:

ETİKETLER

ibrahim cerrahakpak partihadisyargılanıyorsorgutwitteryalancı hükümdarpaylaştıyöksoruşturma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24