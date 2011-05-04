'Allahın verdiği ömrü, kimsenin kısaltmaya uzatmaya gücü yetmez'

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu namert eller, sandıkta meselelerini halledemeyeceği anlayanlar bu yollarla netice alacaklarını zannediyor" dedi. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a yönelik suikast girişiminin ardından söylediği 'Allah'ın verdiği ömrü ondan başka alacak yoktur" sözlerini anımsatan bir konuşma yapan Erdoğan, "Kefenimizi giyerek çıktık. Allah'ın kader planında bizler için koyduğu ömrü, tayin ettiği ömrü kimsenin kısaltmaya veya uzatmaya gücü yetmez" dedi.





Başbakan Erdoğan, Kastamonu-Çankırı karayolunun 25. kilometresinde Başbakanlık otobüsüne eşlik eden trafik eskortuna düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili Amasya mitinginde değerlendirme yaptı.



Başbakan Erdoğan, "Konuşmama hüzünle başlıyorum, üzüntülüyüm. Zira Kastamonu'dan ayrıldıktan sonra konvoyumuzdaki eskortumuzu ne yazık ki ateşe tutmak suretiyle bir polis kardeşimiz şehit oldu, bir polis kardeşimiz yaralı, şu anda hastanede..." dedi.



Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu namert eller, demokrasi mücadelesine inanmayan bu karanlık zihniyetler, bunlara ne derseniz deyiniz bu teröristler, bu ayrımcı güçler, sandıkta meselelerini halledemeyeceğini anlayanlar ancak bu yollarla netice alacaklarını zannediyorlar.





Şunu özellikle bilmelerini istiyoruz; biz bu yola merhum Menderes'in ifade ettiği gibi kefenimizi giyerek çıktık. Allah'ın kader planında bizler için koyduğu ömrü, tayin ettiği ömrü kimsenin kısaltmaya veya uzatmaya gücü yetmez.



Halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğuna inanarak biz bu yola çıktık. Ve 780 bin kilometrekarelik bu vatan topraklarını biz kimseye böldürtmeyeceğiz. 74 milyonu asla birbirine düşürmemek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz. Ama buna inanmayanlar her zaman olacaktır.



Tıpkı Habil'le Kabil birbirlerini kıskanarak ne yazık ki o zaman Kabil kardeşi Habil'i öldürerek bir düşmanlık, haset, kin başladıysa insanlık boyunca bu olacak, biz bunu da biliyoruz. Fakat istiyoruz bu vatan toprakları üzerine kin, haset, fesat, fitne olmasın. Bu topraklar üzerinde sandık ortadayken sandığın dışında başka yolları kimse aramasın. Arıyorlarsa bilsinler ki benim bu sevgili milletim bu aziz milletim hiçbir zaman teröre, teröriste, eli silahlı eşkıyaya, çeteye prim vermeyecektir.



Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır dilerken tüm milletimizin başı sağ olsun diyorum. Yaralımıza Rabbim'den şifalar diliyorum. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Onlar bu milletin sigortasıdır, onlar bu milletin adeta istikamet oklarıdır."







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